Tawerner setzen auf Parkverbote für mehr Sicherheit (Video)

Meinung: Weniger Verkehr muss das Ziel sein

Zwei 40-Tonner, ein riesiger Traktor, mehrere kleine Laster und Busse sowie etliche Autos: Sie alle rollen innerhalb kürzester Zeit an einer Gruppe Anwohner in der Tawerner Römerstraße vorbei. Sie leben an einer viel befahrenen Ortsdurchfahrt. Denn die L 136 ist eine der beliebtesten Strecken vom Raum Saarburg aus nach Luxemburg oder an die Obermosel.Seitdem die Landesstraße am Fellericher Berg zwischen Tawern und Temmels im August 2014 nach längerer Sanierung freigegeben wurde, dürfen auf der breiteren Strecke auch schwere Laster fahren. Das wirkt sich besonders auf mehrere Engstellen im Tawerner Ortskern aus, wo täglich laut Landesbetrieb Mobilität (LBM) weit mehr als 2400 Fahrzeuge unterwegs sind. So viele Autos und Laster befahren die L?136 zwischen Fellerich und Temmels. Im Ort selbst sollen es noch mehr sein.Um die Situation zu entschärfen sind am 9. Mai an mehreren Stellen Parkverbotsschilder aufgestellt worden: in der Römerstraße, der Mannebacher Straße und der Onsdorfer Straße.Die Situation sei durch das Parkverbot noch gefährlicher als vorher geworden, sagen Maria und Günter Szczepanshi beim Vor-Ort-Termin. Seit anderthalb Wochen dürfen sie ihr Auto nicht mehr vor ihrer Haustür an der L?136/Römerstraße parken. Die Verbandsgemeindeverwaltung hat dort auf der Seite von Temmels Richtung B?51 ein eingeschränktes Halteverbot verhängt. Die Szczepanshis meinen: „Früher wurde der Verkehr durch parkende Autos gebremst. Das ist jetzt nicht mehr so.“ Die Autos seien schneller unterwegs. Sobald ein Laster komme, wichen die Autos auf den Bürgersteig vor ihrem Haus aus. Das sei sehr gefährlich.Anwohner Thomas Kunze begrüßt das Parkverbot hingegen. „Das ist schon wesentlich besser geworden hier“, sagt er, nachdem die neuen Schilder aufgestellt worden sind. „Endlich kann ich sehen, ob ein Auto gefahren kommt.“ Auch für die Fußgänger – zum Beispiel die Grundschüler, die morgens dort vorbeigingen – habe sich die Situation entspannt, weil die Bürgersteige nicht mehr zugeparkt seien. Er frage sich nur, warum für die andere Fahrtrichtung kein Parkverbot gelte.Kunzes Frage beantwortet Michael Naunheim, Pressesprecher der Konzer Verwaltung: Im Gegensatz zur Onsdorfer Straße sei die Römerstraße übersichtlich genug, um das Parken auf einer Straßenseite zu erlauben. Die Entscheidung für die Parkverbote sei nach einem Ortstermin am 2. Februar getroffen worden, führt er weiter aus.„Durch haltende und parkende Fahrzeuge wurde sowohl die Übersicht, als auch die Sicherheit und Flüssigkeit des Verkehrs beeinträchtigt.“ Wegen Autos, die Fußwege blockiert hätten, hätten Fußgänger vom Gehweg auf die Straße ausweichen müssen. Das sei vor allem für Kinder, Menschen mit Behinderungen und Senioren ein Sicherheitsrisiko gewesen. „Auch der Kindergartenbus hatte häufiger Schwierigkeiten, die Kurve bei der Ecke Mannebacher Straße – Römerstraße aufgrund der parkenden Autos zu meistern“, erläutert Naunheim.Die Ortsgemeinde Tawern, das Konzer Ordnungsamt, der Landesbetrieb Mobilität (LBM) und die Polizeiinspektion Saarburg seien beteiligt gewesen. Erste Kontrollen hätten ergeben, dass sich die meisten Fahrer an die Geschwindigkeitsbeschränkungen halten.Der Tawerner Ortsbürgermeister Thomas Müller meint auf TV-Anfrage: „Anwohner dürfen da nicht ihr Eigenwohl über das Allgemeinwohl setzen.“ Wo eine Straße breit genug sei, könnten die Autos auf der Straße parken, führt er weiter aus. Er verweist zudem auf Anwohner wie Kunze: In der Vergangenheit hätten sich etliche Bürger beschwert, weil Fußgänger wegen parkender Autos auf dem Gehweg ausweichen mussten. Deshalb befürworte die Ortsgemeinde das Parkverbot.Müller verweist bei der Diskussion auch auf andere öffentliche Parkplätze in der Nähe, welche die Anwohner nutzen könnten. Die Gemeinde arbeite zurzeit an einem großflächigen Stellplatzkonzept, sagt er. Auch die Einrichtung einer durchgängige Tempo-30-Zone auf der L136 sei mehrheitlich gewollt. Das habe der LBM bisher aber abgelehnt.Ein Hoffnungsschimmer für die verkehrsgeplagten Tawerner ist die Könener Ortsumgehung, die noch dieses Jahr für den Verkehr freigegeben werden soll. Ortsbürgermeister Thomas Müller will ein Durchfahrtsverbot für Lastwagen erwirken, sobald die Straße fertig ist. Die Erfolgsaussichten könne er noch nicht beurteilen, sagt er.Der stellvertretende Leiter des LBM in Trier, Hans-Michael Bartnick, gibt sich auf TV-Anfrage vorsichtig optimistisch: „Sicherlich wird die Ortsumgehung Konz-Könen auch zu einer kleinen Entlastung von Tawern führen. Allerdings ist das nicht im großen Stil zu erwarten.“ Dafür seien die Umwege zu groß. Am meisten werde Könen durch die neue Straße entlastet.Die Ortsgemeinde muss nicht für jeden einen Parkplatz vorhalten. Sie muss aber für die Verkehrssicherheit sorgen. Das gilt für Autofahrer genauso wie für Fußgänger, Rad- oder Rollstuhlfahrer. Und genau da ist die Gemeinde gefragt, die Straßen und Gehwege entsprechend einzurichten.Wenn da ein Parkverbot hilft, ist es zu begrüßen. Verpufft der gewünschte Effekt, kann es wieder abgeschafft werden. Denn es zählt nicht der Parkplatz des Einzelnen, sondern das Wohl aller im Ort. Und weniger Verkehr ist im Interesse aller – da herrscht Einigkeit in Tawern. Gerade deshalb wäre das Verbot des Schwerlastverkehrs wünschenswert für den Ort.