Mit Atemschutz und Schutzanzügen sei der tote Schwan in mehrere Tüten verpackt und anschließend in einer extra Tonne deponiert worden, so die Feuerwehr Konz in einer Mitteilung . Der Bereich des Einsatzes war vorübergehend abgesperrt. Das tote Tier wird zum Veterinäramt nach Trier transportiert, wo es untersucht werden soll, so die Feuerwehr. Bis genaue Ergebnisse vorliegen, gehe man von einem "Verdachtsfall der Vogelgrippe" aus. Generell würden Wasservögel einer Kontrolle unterzogen.