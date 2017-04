Am Dienstagabend mussten die Feuerwehren aus Wasserliesch und Konz ausrücken, um einen toten Schwan aus der Mosel zu bergen. Vor Ort stellte die Wehrleute fest, dass der Kadaver schon etwas länger in Nähe der Uferböschung gelegen hatte. Entsprechende Vorsichtsmaßnahmen wegen möglicher Vogelgrippe wurden getroffen, die Bergung erfolgte in Schutzkleidung. Das tote Tier wurde zur weiteren Untersuchung zum Veterinäramt nach Trier gebracht.