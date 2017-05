Trafobrand in Konz - Haushalte zeitweise ohne Strom

An der Einsatzstelle drang dichter Rauch aus einer Halle, ohne schweren Atemschutz war ein Betreten nicht möglich. Umgehend wurden weitere Einheiten nachalarmiert.



Vor Ort stellte sich dann heraus, dann ein großer Trafo in Brand geraten war. Die Folge war ein flächendeckender Stromausfall in der Stadt Konz. Die Ampelanlage in der Stadtmitte fiel aus, Geschäfte mussten vorübergehend schließen. Aufzüge blieben stecken, Patienten in den Hausarztzentren wurden nach Hause geschickt. Unterdessen war die Feuerwehr mit den Löscharbeiten beschäftigt. Der Energieversorger Westnetz war damit beschäftigt, den Strom wieder herzustellen.



Nach etwa eineinhalb Stunden hatte der größte Teil der Stadt wieder Strom. Nach Polizeiangaben hatte ein Bagger bei Bauarbeiten eine Hauptstromleitung gekappt. Als Reaktion gab es einen Kurzschluss im betroffenen Trafo.



Im Einsatz war die FEZ und Wehrleitung VG Konz, die Feuerwehren aus Konz, Könen und Wasserliesch. Zudem das DRK zur Bereitstellung und die Polizei Konz und Saarburg.