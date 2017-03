Unbekannter attackiert in Konz zwei Frauen in zwei Tagen - Eine Schwerverletzte - Polizei sucht Zeugen

Attackiert ein Serientäter Frauen in Konz? Das fragt sich die Kriminalpolizei in Trier. Sie hat gestern den zweiten Angriff auf Frauen innerhalb von zwei Tagen gemeldet. Eine Ermittlungsgruppe sucht nun nach dem Täter, der für beide Angriffe verantwortlich sein könnte.Ein bisher unbekannter Mann hat laut Polizei am Donnerstagabend in der Konzer Güterstraße eine Frau mit einem Messer bedroht . Nachdem zwei junge Männer zu Hilfe eilten, flüchtete der Angreifer.Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei war die 24-jährige Frau gegen 21.40 Uhr vom Bahnhof über die Güterstraße in Richtung Beethovengalerie unterwegs, als ein junger Mann ihr entgegenkam und sie ansprach.Nach einem kurzen Gespräch habe er plötzlich ein Messer gezogen und sie damit bedroht. Die 24-Jährige habe sofort laut um Hilfe gerufen, woraufhin zwei junge Männer zur Hilfe eilten. Der Täter flüchtete in Richtung Friedhof/Berendsborn. Die Polizei prüfe einen Zusammenhang zu einer Körperverletzung am Mittwoch.Schon am Mittwoch hat ein Unbekannter gegen 22.50 Uhr in der Konzer Weinbergstraße eine junge Frau angegriffen („Unbekannter greift Frau an: Polizei sucht Zeugen“, der TV berichtete am 10. März).Die 25-Jährige war am Konzer Bahnhof angekommen und zu Fuß Richtung Weinbergstraße gegangen. In der Weinbergstraße, die nur 500 Meter entfernt vom Bahnsteig entfernt liegt, habe der Unbekannte die Frau plötzlich von hinten gepackt und ihr mit einem noch nicht bekannten Gegenstand ins Gesicht geschlagen. Die Frau musste daraufhin schwer verletzt in einem Krankenhaus behandelt werden.Die Fahndung Die Polizei geht nun davon aus, dass die beiden Fälle zusammenhängen könnten, und hat unter der Leitung der Kriminalinspektion Trier eine Ermittlungsgruppe zur Klärung der Taten eingesetzt. Während das erste Opfer den Mann als 20 bis 25-jährig beschrieben hat, geht die Polizei nun davon aus, dass er sogar noch jünger ist. „Der Angreifer ist 15 bis 16 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß und dünn/schlaksig“, heißt es in einer Pressemitteilung, die gestern veröffentlicht wurde.Laut dem zweiten Opfer hat der Täter sehr helle, etwa zwei bis drei Zentimeter kurze Haare und sehr helle Augenbrauen. „Er trug eine Softshelljacke mit Kapuze und neongelben, orangen und schwarzen Farbmustern, möglicherweise in Camouflage-Optik“, heißt es weiter bei den Ermittlern.Auf der Suche nach Zeugen bittet die Kripo vor allem auch die beiden jungen Männer, die der Frau am Donnerstag in der Güterstraße zu Hilfe eilten, sich zu melden. Weitere Angaben zu den Tathergängen oder zum Täter werden aber auch benötigt. Auf TV-Anfrage heißt es bei der Polizei-Pressestelle zum Beispiel, dass der Mann in beiden Fällen den Opfern am Bahnhof aufgelauert haben könnte und sie dann von dort verfolgt hat.Deshalb fragt die Polizei danach, wer am Mittwoch und Donnerstag im Bereich der Güterstraße, des ehemaligen Güterbahnhofes oder des Fußweges vom Bahnhof entlang des Friedhofs in Richtung Berendsborn verdächtige Beobachtungen gemacht hat. Zudem sei die Weinbergstraße eine Straße mit vielen Wohnhäusern. Deshalb seien vor allem die Anwohner dieser Straße gefragt, Angaben zu dem Delikt von Mittwoch zu machen.Hinweise werden erbeten an die Kripo Trier unter den Telefonnummern 0651/9779-2258 oder 0651/9779-2290Bereits in der Vergangenheit mussten die Ermittler Überfälle auf Frauen in Konz aufklären. Im Juli 2015 hat das Trierer Landgericht einen 61-jährigen Kraftfahrer zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren und acht Monaten verurteilt. Der Mann hat nach Überzeugung des Gerichts 2012 eine Frau in Konz mit einem Messer bedroht und sexuell genötigt und dann zwei Jahre später eine Studentin in Trier belästigt.Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann im Januar 2012 eine damals 21-jährige Frau in der Konzer Güterstraße mit dem Messer bedroht, im Auto festgehalten und sexuell belästigt hat. Zudem hat er laut Gericht im Oktober 2014 versucht, eine 26-jährige Studentin auf einem Parkplatz an der Uni Trier zu belästigen.Beide Fälle zusammen ergeben die Straftatbestände der besonders schweren sexuellen Nötigung, der Geiselnahme, der gefährlichen Körperverletzung sowie der versuchten sexuellen Nötigung. Hinzu kommt eine Trunkenheitsfahrt vom Trierer Tatort in den Wohnort des Mannes in der Verbandsgemeinde Konz.