Walzer und Tango ade: "Nittel tanzt" wird eingestellt

Kein "Letzter Tango in Nittel" mehr - die für den 24. Oktober geplante Veranstaltung "Nittel tanzt" wird abgesagt. Doch nicht nur dieser Termin fällt aus. Die gesamte Veranstaltungsreihe wird nicht fortgeführt.

Viel Herzblut investiert

Christl Bingas von den Nitteler Geschichts- und Kulturfreunden, die "Nittel tanzt" ins Leben gerufen hat, ist entsprechend betrübt: "Wir vom Verein haben viel Herzblut investiert, wir durften den großen Saal im Gasthaus Müller-Holbach, in dem man auf wunderbarem Parkett fantastisch tanzen kann, umsonst nutzen, und wir hatten schöne Momente während der Tanzabende. Doch am Ende war die Zahl der Teilnehmer zu gering geworden."Das klassische Tanzen mit den Schrittfolgen, die in den Tanzschulen gelehrt werden, lockte meist um die 20 Leute an. Doch nicht alle wollten tanzen, manche begleiteten lediglich ihren Partner zu den einmal im Quartal stattfinden Tanzabenden. "Hinzu kam jetzt, dass auf einmal einige regelmäßige Teilnehmer von Nittel tanzt dauerhaft absagen mussten", berichtet Christl Bingas.Bingas selbst ist eine begeisterte Hobbytänzerin, die früher Tanzsport auf Turnieren betrieb. Entsprechend waren die Musik-CDs ausgesucht: Klassische Tanzorchester spielten Walzer, Foxtrott, Tango, Jive. Aber schon die ausgewählte Musik sorgte mitunter für Meinungsverschiedenheiten. "Manche wollten auch mal eine zünftige Polka tanzen, andere eher Disco-Fox", sagt Bingas. Meistens konnte man sich einigen, denn der CD-Vorrat war schon üppig. Doch einige Teilnehmer der Veranstaltung waren auf Dauer doch nicht gewillt, die unterschiedlichen Musikwünsche zu respektieren und zogen sich zurück.Andere Tänzer schauten nur unregelmäßig vorbei. Und dann gab es noch Leute, die eher wegen der Geselligkeit ins Gasthaus Müller-Holbach kamen und enttäuscht waren, dass das Tanzen im Vordergrund stand und daher nur wenig Gelegenheit zum Reden blieb.Das endgültige Aus beschlossen die Nitteler Geschichts- und Kulturfreunde auch, weil die finanziellen Aufwendungen nicht unerheblich waren. "Wir mussten jeden Tanzabend bei der Gema (Gesellschaft für musikalische Aufführungsrechte) anmelden und 30 Euro für das Abspielen unserer eigenen CDs bezahlen", erzählt Bingas.

70 Euro Strafe

Einmal wurden sogar 70 Euro Strafe fällig, weil die Veranstaltung um einen Tag verspätet an die Gema gemeldet wurde. "Das haben wir alles aus der eigenen Tasche bezahlt. Die Gema war da absolut unnachgiebig", ist Bingas verärgert. Am Ende bleiben daher nur die Erinnerungen an ein paar schöne Tanzstunden. jbo