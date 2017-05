Wie die Polizei Saarburg berichtet, sind am Donnerstagmorgen zwei Männer in das Lager eines Lebensmittelladens in Konz-Könen in der Wilde Acht Straße eingebrochen. Sie haben Lebensmittel, Toilettenpapier und eine Tageszeitung gestohlen. Nach Polizeiangaben haben die beiden Einbrecher einen Schaden von rund 1000 Euro angerichtet. Dieser stehe in keinem Verhältnis zu den gestohlenen Gegenständen.



Nach den ersten Ermittlungen der Polizei konnten die mutmaßlichen Täter als zwei Männer identifiziert werden, die den Behörden bereits bekannt sind. Wo sie sich zur Zeit befinden ist noch nicht bekannt. Die Polizei Saarburg bittet Zeugen sich unter der Nummer 06581/9155-0 zu melden.