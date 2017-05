Zwei Menschen verletzt: Auto prallt an der Obermosel frontal gegen LKW

Auf Höhe von Wasserliesch war das in Richtung Wellen/Grevenmacher fahrende Auto laut Polizei aus bislang ungeklärten Gründen zu weit nach links geraten. Dort prallte es frontal mit einem in Richtung Trier fahrenden Baustellenfahrzeug zusammen. Die verletzten Fahrzeuginsassen des Autos wurden nach notärztlicher Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Polizei konnte noch keine genauen Angaben über die Schwere der Verletzungen machen. An dem Kleinwagen entstand Totalschaden, der Lastwagen wurde nur leicht an der Stoßstange beschädigt. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die B 419 für den Verkehr voll gesperrt. Der Verkehr wurde durch den Ort umgeleitet. Es kam zu Verkehrsbehinderungen und Rückstaus aus Richtung Trier kommend. Im Einsatz waren zwei Rettungswagen des DRK Konz, der Notarzt aus Trier. Zudem Die Polizei Konz und Saarburg und ein Abschleppunternehmen.