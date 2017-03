Zwei große Flächenbrände rund um Konz

Gegen 12.30 Uhr wurden die Löschzüge Konz-Stadt und Könen alarmiert, in der Reinigerstraße in Konz-Könen stand eine 200 Quadratmeter große Wiesenfläche auf einem Privatgrundstück in Flammen, die Ursache war vermutlich ein nicht kontrollierter Umgang mit Feuer im Garten. Durch die Windverhältnisse breitete sich der Brand schnell aus. Die 15 Wehrleute hatten das Feuer schnell unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten zogen sich hin. Menschen kamen nicht zu Schaden.Kurze Zeit später, um 13.10 Uhr, heulten die Sirenen in Wiltingen und Oberemmel. In einem Seitental der Weinberge zwischen den beiden Orten war ein Flächenbrand auf etwa 400 Quadratmetern entflammt. Der erste Löschtrupp forderte weitere Kräfte mit Tanklöschfahrzeugen aus Saarburg und Konz an. Der Brand war ebenfalls schnell unter Kontrolle, allerdings zogen sich die Nachlöscharbeiten für die 30 Einsatzkräfte bis in den Nachmittag hin. Aufgrund der schwierigen Ortslage mussten die Tanklöschfahrzeuge mehrfach in Wiltingen Wasser nachfüllen.