900 Fans feiern Amigos in Trier

Eine „Schock-Nachricht“ vermeldete die Neue Post im Februar. Ein Terroranschlag, ein Flugzeugabsturz, ein Börsencrash? Viel schlimmer: „Wir machen Schluss!“, stand da neben einem Foto der Amigos. Das Dementi des Schlagerduos folgte prompt. Und so wollen sie nach ihrem Konzert am Samstag in der Europahalle auch gerne wieder nach Trier kommen – „wenn wir dürfen“. Die 900 Besucher sind sich einig: Sie dürfen.



Über die Brüder Bernd und Karl-Heinz Ulrich ist inzwischen fast alles gesagt und geschrieben. Die Kritiker, die das Duo in der Vergangenheit belächelt oder verspottet haben, sind weitgehend verstummt. Dass die Alben der Amigos in schöner Regelmäßigkeit die Spitze der Hitparaden stürmen, daran konnten sie ebenso wenig etwas ändern wie die Radiosender, die die Musik der beiden Hessen praktisch ignorieren.



Somit ist auch schnell erzählt, was es am Samstag zu hören gab: „Das Beste vom Besten“, wie es in der Ankündigung hieß, Lieder aus den vergangenen elf Jahren, seit die Amigos in Achim Mentzels Hitparade zum „Musikantenkaiser“ gewählt wurden. „Ich geh für dich durchs Feuer“, „Weißt du, was du für mich bist“ oder „Im Herzen jung“ zum Beispiel. Apropos jung: Dass sie beide inzwischen im Rentenalter sind, nehmen Bernd (66) und Karl-Heinz (68) mit Humor. „Zum Aufhören sind wir doch viel zu alt“, erklären sie. Dazu genießen der Brauer und der Kraftfahrer, die erst mit Mitte 50 ihr Hobby Musik zum Beruf machten, ihren späten Ruhm viel zu sehr. Deswegen suchen sie auch die Nähe zu ihren Fans, geben nach dem Konzert bereitwillig Autogramme, lassen sich fotografieren.



Die Fans wiederum schätzen die eingängigen Melodien, die aus dem Leben gegriffenen Texte zweier Musiker, die nicht wie Stars, sondern wie die Nachbarn von gegenüber wirken. Die Einfachheit und Bodenständigkeit entziehen sich jeder Kritik – sie sind das Erfolgsrezept, mögen Musikexperten auch noch so sehr die Nase rümpfen.



Das neue Album „Zauberland“ erscheint am 28. Juli; zu den 67 goldenen und 25 Platin-Schallplatten werden also wohl noch einige hinzukommen. Falls Karl-Heinz nicht doch andere Pläne hat. Er droht seinem Bruder, er könne ja auch ohne ihn seine Karriere fortsetzen – mit Olaf, dem Flipper, zum Beispiel. Der ist ja auch erst 71. Aber natürlich sind das nur kleine Frotzeleien.



Die Amigos gibt’s auch weiterhin nur im Doppelpack. Via Facebook treten sie den Rücktrittsgerüchte so entgegen: „Wenn wir mit 70 nicht mehr auf der Bühne stehen möchten, dann nehmen wir uns eben einen Stuhl und setzen uns.“