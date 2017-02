Arena Trier: Circus on Ice - ohne Eis

Einige der rund 1000 Besucher haben Fleecedecken mitgebracht. Es könnte ja kalt werden in der "glitzernden Eisarena", die das Programmheft verspricht. Doch die Decken können im Rucksack bleiben. Erstens ist die nur halb besetzte Arena in Trier gut geheizt. Zweitens ist nicht ein einziges Eiskristall in der Großraumhalle auffindbar.Die rund 20 Künstler der Show "Russian Circus on Ice" laufen mit ihren Schlittschuhen über Kunststoff. Rund acht mal 14 Meter groß ist die Fläche aus den weißen, etwa vier Zentimeter dicken Plastikplattten, die auf der Bühne ausgelegt sind. Die Kunststofffläche verursacht - das rechnet zumindest der Hersteller auf seiner Internetseite vor - nur rund ein Viertel der Kosten, die für eine "echte" Kunsteisfläche aufzubringen wären.Allerdings fehlt der Wintermärchen-Show des "Russian Circus on Ice" im Gegenzug das Eisgefühl.Es riecht nicht nach Eis, die Kufen lassen keine Eispartikel in die Luft spritzen, die Kunststücke der Läufer wirken - bis auf Ausnahmen - verlangsamt, es fehlt der Schwung, das für echtes Eis typisch schnelle Dahingleiten. Den fantasievollen, aufwendigen Kostümen fehlt es dagegen an nichts: Von barock bis futuristisch ist alles dabei.Die durchaus gut choreographierte Show selbst bietet ein buntes Allerlei: Besinnliche Weihnachtsmomente vor der Kulissenwand aus LED-Lichtern wechseln sich ab mit Motiven aus "Alice im Wunderland" und dem Märchen die Schneekönigin. Dazwischen gibt’s Samba-, Flamenco- und Piratenshowtanz auf Kufen.Eine Stimme aus dem Off verbindet die Szenen durch eine zuckersüße Geschichte. Der zweite Teil der knapp 2,5-stündigen Show ist deutlich artistischer geprägt: An Tüchern, Seilen und Reifen zeigen die Artisten hoch über der Bühne Zirkuskunst. Jongleure schleudern Keulen, Reifen und riesige Quader rasant durch die Luft. Eine Frau lässt Hula-Hoop-Reifen gleich im Dutzend um sich kreisen.Aber nur der Clown, der mit Tröte und allerlei Schlaginstrumenten für Stimmung sorgt, erreicht tatsächlich das Niveau, das man sich von einer Show verspricht, die sich auf die traditionell erstklassige russische Zirkuskunst beruft.Bis auf ausgelassenen Jubel für den Clown und vier, fünf Eisläufer, die den schwierigen Bedingungen des Plastikeises trotzen und schnelle Pirouetten und Hebefiguren zeigen, bleibt die Stimmung im Publikum denn auch teilweise unterkühlt - fehlendes Eis hin oder her.