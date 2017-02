Auftritt in Luxemburg: Neues Leben, neue Band, Neuanfang  Clueso bereit für den Endgegner (Fotostrecke)

Clueso in Höchstform tanzt den Roboter, springt auf das futon-bett-breite Schlagzeugpodest, nutzt jeden Zentimeter der engen Bühne um freizudrehen, wie man in seiner Heimatstadt Erfurt gerne sagt. Jedem Beat folgt eine Bewegung, sein breites Grinsen steckt an und man merkt ihm an: Clueso performt nicht nur für Fans und Gage, er feiert den Moment. „Ich könnte ewig so weitermachen“, sagt der 36-Jährige bereits im ersten Drittel seines Auftritts und treibt seine Band beim Song „Anderssein“ an, noch ein weiteres Mal in den Refrain zu gehen.Danach ist er so eingegroovt, dass er um einem Schnaps bittet. Der vorher angenippte Tee bleibt für den Rest des Gigs im Schatten der Verstärker stehen. Clueso wirkt befreit nach der Trennung von seinem Manager und seiner alten Band 2015.„Ich will der [neuen] Band nicht gleich den großen Endgegner vorsetzen, sondern erstmal die ersten Levels freispielen.“, erzählte er im Herbst der Deutschen Presse Agentur. Deshalb ging es ab Mitte Dezember zunächst auf kleine Klub-Tour, im Herbst 2017 sollen dann größere Konzerte folgen.In den ersten Reihen lächeln eher jüngere Damen, wenige Schritte weiter hinten ist es gemischt und allen Alters. Zweieinhalb Stunden Ohrwurm-Spektakel, inklusive sechs Zugaben, bekommt das Publikum am Freitagabend geboten. Zum Dank trägt es Cluesos neue Band wie ein Chor bei jedem Song mit.Wiederholt bringt der unter bürgerlichem Namen lautende Thomas Hübner die Menge nicht nur zum Tanzen und Singen, sondern auch zum Lachen. „Alter, hammer Mucke!“, zitiert der Erfurter jemanden aus der ersten Reihe: „Na Danke, nach zehn Songs. Das Lob hat aber lange gegärt.“ Auch seine Udo Lindenberg-Imitate kommen gut an: „Der Udo bewegt sich immer wie in Zeitlupe“, umschreibt Clueso seinen musikalischen Weggefährten mit dem markanten Hut, wie er gelassen aus dem Auto steigt, um den roten Teppich zu betreten. Folgerichtig gibt es dann auch den gemeinsamen Hit „Cello“, diesmal in einer Reggae-Version, so dass alle Füße im Klub zappeln.Nach „Freidrehen“ fordern die Luxemburger lautstark den Titel „Out of Space“, einige sind das von der letzten Clueso-Tour, mit alter Band, so gewohnt. Als Clueso mit einem Schmunzeln entgegenbringt „wir haben den Song leider mit der neuen Band nicht geprobt“, reagiert das Publikum teils mit Buhrufen und humorvoll gekünzeltem Unmut. Clueso wischt das mit Anekdoten von seinem musikalischen Opa weg, beweist sich als kompletter Entertainer.Der Titel der neuen Platte „Neuanfang“, Nummer eins in den Albumcharts Ende Oktober 2016, animiert ebenso wie die neu formierte Band nach Umbrüchen zu suchen: Der Stil ist gleichgeblieben, selbst das Bruce Springsteen Cover „I am on Fire“ wirkt geradezu cluesorisiert, nicht nur wegen dem nun eingedeutschten Text. Diskjockey und Posaunist fehlen dem eingefleischten Clueso-Hörer vielleicht in der nun seit 2016 etwas klassischeren Rock und Pop-Besetzung mit zwei Gitarren, Keyboarder, Bassistin und Schlagzeuger.„Kein Nock zu gehen“ singen Fans und Clueso im letzten der beiden Zugabenblöcke. Dann wagen sich Clueso und sein Drummer Tim Neuhaus im Gitarrenduo – für die letzten Songs nur noch zu zweit auf der Bühne - dann doch noch an einen ungeprobten Song: „Ich bin fürs Rollen“. Der Multinistrumentalist Neuhaus wechselt spontan von der Gitarre aufs Schlagzeug, die steigende Dynamik elektrisiert auch den hart eingesessensten Tanzverweigerer. Dem hastig reagierenden Tontechniker merkt man an, das ist Live, das ist die packende Spontanintät, die das Konzerterlebnis über jede CD hinaus wachsen lässt. Er und seine „Neuanfang“-Band scheinen bereit für den Endgegner, die Tour im Herbst - bis dahin vielleicht mit „Out of Space“.