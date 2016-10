Berührende Irrfahrt - Antiker Stoff, brandaktuell: Umjubelte Uraufführung von "Odyssee.16" in Trier

Er ist der berühmteste Flüchtling der Welt: Odysseus. Vor mehr als 2600 Jahren geschrieben, hat Homers "Odyssee" nichts an Aktualität verloren. Auch heute sind Menschen auf der Flucht, suchen eine neue oder wollen zurück in die alte Heimat. Stefan Bastians verleiht ihnen im bejubelten Musiktheater-Projekt "Odyssee.16" für die Tufa in Trier eine Stimme, webt ihre Geschichte ein in die der antiken Sage.Regisseur Ali Sheikhmous und sein Assistent Anas Khaled inszenieren die "Odyssee". Szenen des Stücks verschmelzen mit der Realität. Erinnern sie an ihre Flucht, an Schleuser, überfüllte Boote. "Ich habe Poseidon auf der Flucht im Meer getroffen", sagt Sheikhmous. "Ich habe sein Gesicht gesehen, seine Stimme gehört, seine nassen Arme gefühlt."Bastians’ Texte machen betroffen, verdeutlichen die Tragödien, die sich weltweit abspielen. Unvorstellbares Leid. Sichtbar in Videosequenzen von Krieg, Gewalt, Flucht. Hörbar in der Musik, die Saif Al-Khayyat komponiert und arrangiert hat. Dazu bedient er sich europäischer und arabischer Werke, etwa von Händel, Purcell und Mohamad Flefil, mischt in seinen eigenen Stücken Musikstile seiner alten und neuen Heimat.Mühelos und ausdrucksstark meistern Susanne Ekberg (Athene) und Nadine Woog (Kalypso) beide Genres. Auch Jazz- und Popchor und Klangvolk (Leitung Thomas Rieff) beherrschen die ungewohnten orientalischen Klänge. Einzig die Musiker (Dirigat: Julia Neumann) zeigen leichte Unsicherheiten.

70 Akteure im Zirkuszelt

An der Akustik liegt es nicht. Das Zirkuszelt im Trierer Palastgarten eignet sich gut als Spielstätte, kommen doch die Stimmen klar und deutlich rüber. Und es unterstreicht das Flüchtige, das Temporäre. Genauso wie das Segelschiff, das sich die Flüchtlinge auf der Bühne selbst zusammenbauen. Dazu tönen aus Orchester und Chor quietschende, klackernde, schnalzende, ächzende Geräusche.Insgesamt wirken rund 70 Akteure mit, darunter der elfköpfige Bürgerchor, der die Nebenrollen und die Statisterie übernimmt. Auch die Flüchtlinge, die in einem Projekt von Jobcenter und Palais e.V. das Bühnenbild, Masken und die beeindruckenden Großfiguren bis hin zum Schiff gefertigt haben (der TV berichtete), spielen mit.Zurück zum Stück im Stück: Odysseus durchlebt seine Irrfahrt. Tim Olrik Stöneberg spielt einen zweifelnden Helden, mal kämpferisch, mal empfindsam. Ein Mann, der sich von den Sirenen bezirzen und von einer verführerischen Kalypso betören lässt. Ein Mann, den weder Polyphem noch Skylla aufhalten kann.Penelope (Friederike Majerczyk) ist gefangen im Netz ihrer Freier - entlarvt durch Schweinemasken -, die von allen Seiten an ihr zerren. Im weißen Kleid windet sie sich in ihren Fesseln aus Netz und Spitze und doch erstaunlich fest. Und noch immer hofft sie auf die Rückkehr ihres Gatten, dargestellt durch das grüne Kleid, das sie sich überstreift - Stephan Vanecek hat die Kostüme bildhaft gestaltet. Als Telemachos macht er sich auf die Suche nach seinem Vater, den er nur aus Geschichten kennt.Überragend: Saeed Hani als Odysseus‘ Hund Argos. Ob er sich an Stöneberg schmiegt oder mit ihm herumtobt - jede Bewegung des Tänzers erinnert an einen treuen Vierbeiner. Stark auch die Szene, in der Khaled über die Wichtigkeit eines Passes sinniert: "Er wird anerkannt, wenn er gut ist." Der Mensch könne noch so gut sein, ohne anerkannt zu werden. Oder wenn er über seine zerstörte Heimat sinniert: "Werden wir uns als Fremde fühlen, wenn eine Heimkehr möglich wäre?" Eine Frage, die sich schon der antike Odysseus gestellt hat.Weitere Termine: 29. und 30. Oktober, 15 Uhr, 3., 4., 5. November, 20 Uhr, Zelt im Palastgarten. Karten gibt es im TV-Service-Center Trier.