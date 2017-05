Bock auf Rock am Ring?  Dann gewinnt hier 2×2 Tickets mit coolen Extras

Betreff: RAR Name, Adresse, E-Mail, Telefonnummer Schickt uns ein Foto, auf dem wir sehen können, wie mega Ihr Euch auf den Ring freut (springt in die Luft, nehmt Eure Gitarre in die Hand, lasst Euch was einfallen und rockt das Foto)

Mit MagentaMusik 360 zu Rock am Ring? Das geht so:Wir verlosen 2 x 2 Rock am Ring Tickets für die kompletten 3-Tage inklusive Parken und General Camping sowie einer Führung mit Blick hinter die Kulissen des legendären Festivals.- Gebt der Facebookseite Rock-the-Region Euer Like.- Schreibt uns eine persönliche Nachricht per Messenger auf unserer Facebookseite Rock-the-Region mit folgendem Inhalt:Mit Eurer Teilnahme erlaubt Ihr uns, Eure Fotos in einer Fotostrecke auf Rock-the-region.de online zu stellen.Unsere Jury wählt die besten Fotos aus. Die Gewinner werden spätestens am Donnerstag per Facebook-Nachricht informiert. Dann gibt es auch alle Infos, wie Ihr an Eure Tickets etc. kommt.Für alle, die Rock am Ring zu Hause und unterwegs erleben möchten, findet Ihr ab dem 2. Juni den Livestream vom Festival auf www.magenta-musik-360.de . Schaut‘ auf jeden Fall mal rein.Ein Erlebnis, als wäre man mittendrin in den tanzenden Fans vor der Bühne. Die Aufzeichnungen der Auftritte sind später auch noch für 30 Tage auf Abruf verfügbar.