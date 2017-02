"Diese Musik braucht keine Bilder" - László Lukács im TV-Interview

Herr Lukács, Bartóks Blaubart - das ist eine große Partie.

Und eine schwere Partie.

Die Oper, die 1918 in Budapest uraufgeführt wurde, ist am Donnerstag (16. Februar) und am Samstag (18. Februar) im 5. Trierer Sinfoniekonzert konzertant zu hören. Außerdem auf dem Programm: "Tod und Verklärung" von Richard Strauss. Die beiden Gesangspartien in Bartóks "Blaubart" sind höchst anspruchsvoll. TV-Mitarbeiter Martin Möller sprach darüber mit László Lukács, der die Titelrolle singt. Lukács gehört seit mehr als 25 Jahren zum Ensemble am Trierer Theater.Ganz bestimmt. Sie ist länger als die Titelrolle in Verdis "Rigoletto". Man singt fast eine Stunde ohne Unterbrechung.Ich sage Ihnen, warum sie so schwer ist. Sie ist rhythmisch kompliziert und voller Dissonanzen, wobei das Orchester dem Sänger nicht immer hilft. Sie geht über zwei Oktaven. Für einen Bass liegt sie zu hoch und für einen Bariton zu tief. Ich kenne eine Aufnahme, in der ein Sänger einfach die Spitzentöne weggelassen hat. Das habe ich natürlich nicht vor.Die Vokale sind mit dem Italienischen vergleichbar, und es gibt weniger Konsonanten als im Deutschen. Ungarisch ist für einen Sänger eine sehr gute Sprache.Der Blaubart bei Bartók - was ist das für ein Mensch? Oder ist er gar kein Mensch?In der historischen Vorlage von Gilles de Rais aus dem 15. Jahrhundert hatte der Blaubart sehr viele Frauen. Bei Bartoks Textdichter Béla Bálazs sind es nur noch vier - Symbole für Morgen, Mittag, Abend und Nacht. Es ist der symbolistische Stil aus Frankreich.Ja, so ist das. Und der Inhalt behandelt ein Urthema: Dass ein Mann und eine Frau nicht zueinander kommen können, weil sie auf sich bezogen sind. Aber der Mensch ist kein Eigentum eines anderen. Bei Bartók fragt die Judith immer weiter, gibt nicht nach und lässt vom widerstrebenden Blaubart alle sieben Türen auf der Burg öffnen. Damit endet sie im ewigen Tod. Und Blaubart geht in die ewige Einsamkeit.Ach, der "Blaubart" ist so etwas wie eine Kantate. Es ist keine sehr dramatische Musik, obwohl es natürlich eine Menge Dissonanzen gibt. Aber das Werk braucht keine Inszenierung.Ja! Die Musik ist so stark, so intensiv, dass sie ohne Bilder auskommt.Ganz eindeutig: Dass dieses Theater erhalten bleibt. Trier, die älteste Stadt Deutschland, eine Kulturstadt, die Stadt von Karl Marx - wenn man in dieser Stadt das Theater schließen würde, wäre es wie eine Amputation. Trier würde sich ohne Theater selber aufgeben.---------------5. Sinfoniekonzert, Donnerstag, 16. Februar, und Samstag, 18. Februar, jeweils um 20 Uhr im Trierer Theater. Béla Bartók, "Herzog Blaubarts Burg" (konzertant), Richard Strauss, "Tod und Verklärung". Dirigent: Victor Puhl, Lichtgestaltung: Ulla Wentenschuh und Kai Kolodziej. Erzähler: Christian Beppo Peters. Es singen Bernadette Flaitz (Judit) und László Lukács (Blaubart). Es spielt das Philharmonische Orchester der Stadt Trier.Karten unter Telefon 0651/7181818, www.theater-trier.de László Lukács wurde an der Liszt-Musikakademie in Budapest ausgebildet und nach seinem Studienabschluss sofort an die Budapester Oper engagiert. Er blieb dort drei Jahre und wechselte 1990 an das Trierer Theater. Seine erste Rolle in Trier war der Scarpia in Puccinis "Tosca". Lukács hat am Trierer Theater rund 130 große Rollen mit einer erstaunlichen Bandbreite gesungen - zuletzt den Peter Besenbinder in Humperdincks "Hänsel und Gretel". Gastspiele führten ihn unter anderem nach Prag, Budapest, Warschau, Paris, Amsterdam, Tokio und Osaka.