Drei Trierer Studentinnen werden mit Design-Preis 2016 ausgezeichnet

Extra: Drei Fragen an ...

Was ist das Besondere am wirtschaftlichen Faktor Design?

Wird Design von Unternehmen richtig bewertet?

Was sollten junge Menschen als Anreiz sehen, beruflich in den Designbereich zu gehen?

Extra

Ein Elefant, und darüber ein LKW. Ein Eichhörnchen neben einem Seepferdchen, dabei krabbelt eine Schildkröte. Klingt nach einer Kindergeschichte; ist es auch. Gemeint ist das Buch von Annina Stitz. Die 23-Jährige hat im Sommer ihren Bachelor in Kommunikationsdesign an der Hochschule Trier gemacht und blättert in ihrer Abschlussarbeit, das Buch "GROSSartig". Darin sollen Kinder etwas über die Größe von verschiedenen Tieren lernen, sagt Stitz, es gebe Seiten mit Vergleichsmotiven aus dem täglichen Leben und Motivseiten, auf denen man etwas Spannendes über die Tiere lernt."Wie etwa, dass Strauße die größten Eier legen", sagt die tierbegeisterte Jung-Designerin, die sich gerade mit ihrem Werk bei Verlagen bewirbt, damit mehr ihrer Bücher produziert werden. Aktuell gibt es fünf Stück, eines würde 200 Euro kosten. Wegen dem Material und den vielen Arbeitsstunden, die sie investiert hat, immerhin ist jeder der Buchseiten mit je zwei Linoleumplatten gedruckt, die sie selbst hergestellt hat.Ein halbes Jahr lang hat sie jeden Tag sechs bis sieben Stunden daran gearbeitet.So viel Arbeit wurde am Freitag in der Europäischen Kunstakademie (EKA) in Trier mit einer Auszeichnung vom Design-Preis 2016 belohnt. Seit 1994 verleiht das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz zusammen mit dem Designforum Rheinland-Pfalz, descom, den Design-Preis des Bundeslandes. 128 Arbeiten, seien es studentische oder Auftragsarbeiten, wurden eingereicht. 20 wurden durch Staatssekretärin Daniela Schmitt nun ausgezeichnet, sechs erhielten zudem einen Preis.Der Design-Preis und die Auszeichnungen gehen an besonders herausragende Arbeiten, sagt Schmitt, und meint damit unter anderem Trailer für ZDF neo mit Jan Böhmermann in der Hauptrolle, ein Demenz-Workshop-Kit, mit dem Pfleger lernen sollen, sich in ihre Patienten hineinzuversetzen, oder der Entwurf zur Verschönerung eines unterirdischen Krankenhaustunnels, der die Kinderstation einer Mainzer Klinik mit dem Operationssaal verbindet. Design solle sozial und gesellschaftlich relevante Inhalte in eine ansprechende Form bringen, sagt Jurymitglied Verena Landgraf-Freudenreich. "Auffällig ist", sagt die 37-Jährige von dem Netzwerk Die Kreativen Trier, "dass die studentischen Arbeiten mutiger sind als die Auftragsarbeiten. Unternehmen haben oftmals Ängste, sich zu weit vorzuwagen mit neuen Dingen".Die Trierer Studentin Anna Kristina Peetz hat keine Vorbehalte gespürt, als sie mit ihrer Idee eines neuen Außenauftritts auf die Trierer Vereinigten Hospitien zukam. Aber wirkliches Interesse an ihrer freiwilligen studentischen Arbeit konnte sie auch nicht wecken. Dabei sei eine ansprechende Darstellung mehr als bloße Werbung, sondern auch eine Wertschätzung für die Menschen, die im Betrieb arbeiten. Mit einem schönen Auftritt wolle man sich mehr identifizieren. "Die Frage ist, wie will man selbst von außen gesehen werden. " Peetz sieht die Auszeichnung als Werbung für ihr Können, genauso wie Annina Stitz, die sich durch das Studium an der Trierer Hochschule für ihren Traumjob Illustratorin gut gerüstet fühlt.Viele sähen einen Graben zwischen Kunst und Design, weiß Gabriele Lohberg, Leiterin des EKA Trier, dabei verbänden Kunst und Design sich über die gemeinsame Kreativität.... Daniela Schmitt, Staatssekretärin im rheinland-pfälzischen WirtschaftsministeriumDesign hat mittlerweile eine verbindende Funktion, eine Transportfunktion, wie man eine Information für den Adressaten aufbereitet. Deswegen ist Design wichtig, um in einer immer dynamischeren Geschwindigkeit Dinge ansprechend zu gestalten, so dass man neugierig wird und tiefer einsteigen möchte.Ich glaube, dass Design immer wichtiger wird, um Produkte und Dienstleistungen aufzubereiten. Natürlich haben wir auch sehr traditionelle Branchen, die durch ihr ureigenes Produkt wirken, aber wir sind ja auch in einem entsprechenden, auch globalen Wettbewerb.Design ist eine Möglichkeit, Kreativität zum Ausdruck zu bringen. Es verbindet eine klassische Information mit einer schönen Aufmachung. Wenn man merkt, dass man eine kreative Ader hat, dann kann Design eine gute Möglichkeit bieten. sbrawurden die Trierer Studentinnen Annina Stitz (Kinderbuch "GROSSartig", Anna Kristina Peetz (Corporate Design für die gemeinnützige Organisation Trierer Hospitien) und Lara Denter (Bildband "Berlin unter Grund - Die Schriften der Berliner U-Bahn". sbra