Eine wilde, heiße Mischung zum Geburtstag des Ex-Hauses

Die durch den Titel "Still" inzwischen bundesweit bekannte Band Jupiter Jones als Headliner auf der Geburtstagsfeier des Exhauses sollte viele Zuschauer auf die Sommerbühne locken - eigentlich. Doch der Vorverkauf für die Veranstaltung lief so schlecht, dass aus Kostengründen die Bühne ins "Exil" verlegt wurde, was bei den sommerlichen Temperaturen nur eine Notlösung war.Rino Dzur vom Exhaus-Kulturbüro ist über die mangelnde Resonanz enttäuscht. Das zeitgleich stattfindende Konzert der "Beginner" im Amphitheater, der Termin in den Sommerferien - mögliche Gründe, warum sich nur relativ wenige Zuschauer zur Geburtstagsfeier bei idealem Sommerbühnenwetter einfanden.Trotzdem gibt es ordentlich was auf die Ohren. "Wir haben eine wilde Mischung an Bands zusammengestellt, wo für jeden was dabei ist", erklärt Rino Dzur, der seit 14 Jahren für das Exhaus arbeitet. So regeln "Dr. Hell" die saunagleichen Temperaturen im Exil-Keller gleich noch etwas höher und liefern Punk vom Feinsten ab.Beim Singer/Songwriter-Pop von Nico Mono & Band wird es harmonisch-melodisch, während "Heiter bis Wolkig" eine verstörend-schräge Show abliefern. Hier vereinen sich Punk und Kabarett, Hörspiel, Sketchshow und pure Anarchie. Immer sozialkritisch, nicht immer schön anzusehen, aber auf jeden Fall unterhaltsam.Sogar Bertolt Brechts "Resolution der Kommunarden" haben die beiden Protagonisten, deren Musik vom Band kommt, im Programm. Ein Auftritt, der zum 45. Geburtstag einer Institution wie dem Exhaus perfekt passt.Schade eigentlich, dass wohl keiner der anwesenden Zuschauer aus den Anfängen des Exhauses stammt. Ansonsten ist auch das Publikum einen wilde Mischung: Das Exil ist gut gefüllt, echtes Gedränge gibt es aber auch bei den ersten Klängen der Headliner "Jupiter Jones" nicht.Dass "Jupiter Jones" immer noch als Punkrock-Band angekündigt wird, geht wohl eher auf die Zeit mit Sänger Nicholas Müller zurück. 2017 gibt es mit Sänger Sven Lauer massentauglichen Poprock. Dieser gratuliert dem Exhaus: "Vor 15 Jahren habe ich hier meine ersten Konzerte gesehen - danke an das Team, dass hier seit 45 Jahren Konzerte stattfinden!"Großer Applaus im Publikum, dessen Erwartungen an eine gut gelaunte Band mit einem charismatischen Sänger und echter Spielfreude voll erfüllt werden. Schließlich kommen bei der Aftershow-Party auch die Freunde des Hip-Hops auf ihre Kosten. So endet der Geburtstag feucht, verschwitzt und glücklich - wie es sich gehört.Doch halt - ein weiteres Geburtstagsevent hat das Exhaus-Team noch im Angebot: Da ab November wegen Brandschutzmaßnahmen Umbauten durchgeführt werden müssen (der TV berichtete mehrfach), wird die kultige Veranstaltung "10 Bands, 10 Minutes" auf den 25. August vorverlegt.