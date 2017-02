"Empathie suchst du vergebens"

Interview Andreas Brügge

Trier. Die Broilers melden sich mit einem neuen Album aus der Auszeit zurück. Und es ist ihre bislang politischste und wütendste Platte geworden. Was die Düsseldorfer in diesen Zeiten so aufregt und was sie von der Show am 4. März in Trier erwarten - darüber spricht Schlagzeuger Andreas (Andi) Brügge im TV-Interview.Gefehlt haben mir vor allem die anderen aus der Band. Und denen ging es wohl genauso. Wir sind ja schließlich beste Freunde. Zwei, drei Monate haben wir es ohne einander ausgehalten. Dann haben wir schon wieder mit ein paar Bier im Proberaum gesessen und neue Songs geschrieben. Dass dann so schnell eine Platte draus werden würde, haben wir nicht gedacht. Die Auszeit wollten wir ja vor allem, damit wir eben nicht den Druck haben, sofort nachzulegen.[Sic] setzt du hinter ein Zitat, wenn du nichts daran verändert hast, also auch die Fehler drin lässt. So ähnlich ist es auch mit unserer Bandgeschichte. Von außen betrachtet sieht es vielleicht so aus als hätten wir in den 25 Jahren, die wir auf der Bühne stehen, einige Fehler gemacht. Wir sagen aber: Das war alles schon gut und richtig so, wie es gelaufen ist.Ja stimmt, wir haben auf "Noir" versucht etwas poppiger zu klingen und das hat nicht jedem gefallen. Du musst aber wissen: Hinter der Bühne läuft bei uns ja nicht nur Punk, sondern auch mal Synthie-Pop. Wir stehen alle total auf die Achtziger. Das hat uns damals beeinflusst und es hat sich auch richtig angefühlt.Bei [Sic] sind wir wieder anders rangegangen. Das lief dann etwa so ab: Ich zähle im Proberaum an: "1,2,3,4" und alle hauen drauf. Das Album ist deshalb auch insgesamt härter geworden. Ich würde sogar sagen, es ist unser wütendstes bis jetzt. Ob das Punkrock ist? Tja, wir fühlen uns in dieser Schublade ganz wohl. Aber das ist eher eine Sache der Einstellung: Punk bedeutet für mich, dass man nicht drei Jahre lang Jazzmusik studiert haben muss, um auf die Bühne zu gehen. Du schrammelst ein paar Akkorde und schon klingst du nicht viel schlechter als deine Vorbilder.Die Texte der neuen Platte sind der Zeit geschuldet, in der wir leben. Gerade wurde ein Rechtspopulist zum Präsidenten der USA gewählt, in Ungarn sitzt schon einer an der Macht und auch im Rest von Europa liegen sie auf der Lauer. Es läuft also nicht alles rosig. Aber das liegt auch an den Menschen hierzulande. Sie reden sich alle ein, dass es ihnen schlecht geht und sind neidisch, wenn das Kuchenstück des Nachbarn größer ist. Empathie suchst du vergebens, überall siehst du nur Kälte und Egoismus. Das ist es, was uns so aufregt.Naja zum einen kommen zu unseren Konzerten ja nicht nur Punks. Klar, einen Nazi wirst du dort nicht finden. Es sei denn er ist masochistisch veranlagt und steht darauf, wenn ihn ein Sänger mit Migrationshintergrund zwei Stunden lang beleidigt (Anmerkung der Redaktion: Sammy Amara’s Vater stammt aus dem Irak). Aber, zu Shows dieser Größenordnung kommt natürlich ein recht gemischtes Publikum. Da ist vielleicht auch der ein oder andere bei, der sich mit dem Thema noch nicht richtig befasst hat. Wenn wir denen einen Denkanstoß geben können, hat sich die Sache doch schon gelohnt.Zum anderen machen wir die Musik natürlich auch für diejenigen, die unsere Einstellungen teilen. Stell dir vor du lebst in einem Dorf und denkst immer, dass du der einzige bist, der so denkt. Wenn der zu unserem Konzert kommt und dort mit hunderten oder tausenden anderen die Texte mitbrüllt, gibt das ihm vielleicht auch Kraft weiterzumachen.Wir waren noch nicht so oft in Trier wie jetzt zum Beispiel in Berlin oder Köln, wissen deshalb also auch nicht genau was uns erwartet. Das macht es natürlich aufregender mal wieder hier zu spielen. Ich hoffe jedenfalls, dass wir vor oder nach der Show noch ein bisschen Sightseeing machen können. Ich war nämlich erst einmal in der Stadt unterwegs.Wir haben tatsächlich so eine Liste. Da stehen dann Sachen drauf wie "eine Tour im Nightliner". Das arbeiten wir alles Stück für Stück ab. Welche Wünsche wir noch nicht verwirklicht haben, will ich aber nicht verraten - sonst gehen sie vielleicht nicht in Erfüllung. Da bin ich abergläubisch.