"Ich bin ein Soldat": Musiker James Blunt im Volksfreund-Interview

Interview James blunt

Extra: VOM MILITÄR IN DIE CHARTS

Anfang des Jahres ist sein neues Album "The Afterlove" erschienen, seit Oktober tourt der britische Sänger James Blunt durch Deutschland. Fans aus der Region haben am Samstag, 4. November, in der Arena Trier Gelegenheit, seiner speziellen Stimme zu lauschen. Warum man ihn an diesem Tag mit dem Fahrrad in der Stadt antreffen könnte und warum er mit einem Song erfolgreich ist, den er eigentlich schon weggeschmissen hatte, erklärt er im TV-Interview.Ich war noch nie da, aber ich habe davon gehört. Wenn wir auf Tour gehen, ist das so: Einer meiner Bandkollegen hat die Aufgabe, jeden Ort vorab zu googeln. Denn jede Stadt auf der Tour ist eine neue Erfahrung. Und meist ist es auch so, dass die Konzerte dort am aufregendsten sind, wo ich vorher noch nie aufgetreten bin.Definitiv. Dafür nehmen mein Team und ich Fahrräder mit. Damit fahren wir an jedem Tag ein bisschen raus. Mir ist das wirklich wichtig. Gerade in Deutschland. Berlin ist zum Beispiel einer meiner Lieblingsplätze hier, aber auch Hamburg oder Köln. Überall bin ich mit dem Fahrrad unterwegs.Als ich zehn Jahre alt war, habe ich in Deutschland gelebt, in einem Ort namens Soost. Deshalb ist jede Reise hierher ein bisschen wie nach Hause kommen.Soweit ich weiß, fahren die meisten Deutschen lieber nach Mallorca. Da war ich natürlich auch schon. In Ibiza lebe ich aber vor allem wegen der Clubs und der Musikszene. Das sieht man auch auf dem neuen Album.Der Song "OK" ist ein gutes Beispiel dafür. Ich habe ihn aufgenommen und ich mochte ihn nicht. Auf Ibiza habe ich dann Robin Schulz getroffen. Als er von "OK" hörte, hat er sich die Aufnahme von der Plattenfirma besorgt. Im Gegensatz zu mir mochte er das Lied nämlich wirklich. Und er hat dann ein bisschen ,Magie’ hinzugefügt. Und jetzt ist "OK" ein Riesenhit in Deutschland.Ich bin ein bisschen wie Hugh Grant. Sehr britisch, sehr zurückhaltend. Und ich bin nicht unbedingt gut darin zu sagen: ,Hey, mein neues Album kommt. Es ist super, kauft es.’ Ich bin kein Verkäufer.Ich schreibe die Songs. Ich nehme die Songs auf. Ich liebe es, mit den Songs aufzutreten. Und dann hoffe ich, dass die Musik für sich selbst spricht.Eine Plattenfirma hat sich irgendwann mal über mich lustig gemacht. Sie sagten, ich sei einfach nur ein stiller Typ mit einer Gitarre, der miserable Songs singt. Ich glaube aber nicht, dass das wahr ist. Ich bin ein Soldat. Ja, ich schreibe Lieder über die Liebe. Aber ich schreibe auch über das Leben, über den Tod, über Drogenabhängigkeit, über Politik. Und ich habe Sinn für Humor. Auf Twitter kann ich das ausdrücken und den Leuten direkt zeigen, wie ich wirklich bin. Es ist eine Art Hinweis darauf, dass ich eben nicht so bin, wie viele mich sehen.Die Tour heißt nach dem neuen Album "The Afterlove Tour". Aber wir wisssen natürlich auch, dass die Leute auch die alten Songs erwarten, wenn sie Karten für die Show kaufen. Also werde ich natürlich auch "You’re beautiful" oder "Goodbye my lover" und "1973" spielen.Ich bringe natürlich meine Band mit, mit denen ich jetzt seit insgesamt zwölf Jahren zusammenarbeite. Und ich kann sagen, sie lieben das Album. Die Songs vorher mochten sie sicher auch, sonst wären sie wohl kaum noch dabei. Jedenfalls, die Band ist dabei und sie ist voller Energie. Auch das Konzept der Show ist neu, ganz anders als alles, was die Leute bisher von mir kennen.Definitiv. Eigentlich geht es in dem Song aber um Politik, um um genau zu sein, um Donald Trump. Die Botschaft ist, dass wir uns nicht von Politikern spalten lassen sollten. Auf meiner Tour durch die USA im Sommer habe ich den Song auch gespielt. Und ich hatte das Gefühl, dass die Leute ihn mochten.Interview von Lisa BergmannJames Blunt wird 1974 in einem britischen Militärkrankenhaus geboren. Sein Vater ist Soldat, auch er selbst dient einige Jahre der britischen Armee. 1999 geht er mit der Nato in den Auslandseinsatz in den Kosovo. Danach quittiert er den Dienst und widmet sich der Musik. International bekannt wird Blunt 2005 mit dem Song "You’re beautiful". Seit dem hat er fünf Alben veröffentlicht und knapp 20 Millionen Platten verkauft.