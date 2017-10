"Ich bin mal eben wieder tot" - Ex-Jupiter-Jones-Sänger präsentiert sein neues Buch in Trier

Hier geht’s weiter.Dass das Leben mitunter hart und kurz sein kann, hat der gebürtige Eifeler Müller früh lernen müssen, als seine Mutter und seine Oma innerhalb eines Jahres sterben. Bei der Beerdigung seiner Mutter hat der heute Mittdreißiger seine erste Panikattacke, Tausende werden folgen. Diagnose Angststörung. Jedes Mal suggerieren ihm Kopf und Körper glaubhaft: Das war’s, Junge, jetzt ist es vorbei. Auch auf der Bühne, als er mit seiner damaligen Band Jupiter Jones immer erfolgreicher wird. Irgendwann, gerade ist er wieder einmal fast gestorben, weiß Müller: Ich muss hier raus. Ich brauche Hilfe. Das alles erzählt der Sänger auf sehr berührende und sehr humorvolle Weise. Gerade kann er noch über sich selbst lachen, um dann hart mit sich ins Gericht zu gehen. Mit seiner Hilflosigkeit, der Lethargie, der eigenen Schwäche. So dass jeder Leser fühlt, was der Autor sich selbst oft nicht zugestehen konnte: Empathie, Verständnis und Geduld. Müller schreibt in seiner eigenen, bildreichen Sprache mit hohem Wiedererkennungswert (vor allem für jene, die ihn und seine mitunter sehr langen und sehr unterhaltsamen Ansagen von Konzerten seiner neuen Band "von Brücken" kennen). Noch besser drückt er sich nur aus, wenn er sich kurzfassen muss, also in Songtexten.Warum ich? Diese Frage mag sich jeder ernsthaft Erkrankte stellen. Immer wieder, meist ohne Antwort. Im Fall von Nicholas Müller gibt’s eine: Warum er? Um anderen Betroffenen zu helfen, um Mut zu machen, um zu zeigen: Halt durch, es lohnt sich, da kommen hellere Tage - mit seinen Songtexten, mit diesem Buch.Rebecca SchaalNicholas Müller liest am Mittwoch, 25. Oktober, 20 Uhr, im Kasino Kornmarkt in Trier aus seinem Buch. Tickets gibt’s im TV-Servicecenter (Neustraße 91).Nicholas Müller: Ich bin mal eben wieder tot - Wie ich lernte, mit Angst zu leben, Knaur Verlag, 271 Seiten, 12,99 Euro