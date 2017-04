"Ich lebe heute noch von meiner Musik" - "Deutschland sucht den Superstar"-Gewinner im TV-Interview

Wie stehen Sie rückblickend zu Ihrer Teilnahme an "Deutschland sucht den Superstar"?

Thomas Godoj:

Ist Dieter Bohlen wirklich so fies, wie er im Fernsehen immer wirkt?

Godoj:

Stehen Sie dem Konzept der Sendung heute kritisch gegenüber?

Godoj:

Wieso war Ihre erste Single "Love is you" englischsprachig, alle nachfolgenden aber auf Deutsch?

Godoj:

Sie haben 2014 Ihr eigenes Label "Tomzilla-Musik" gegründet. Wieso?

Godoj:

War es schwierig, Ihre Alben "V" und "Mundwerk" über Crowdfunding zu finanzieren?

Godoj:

Was können die Konzertbesucher von Ihrer Tour erwarten?

Godoj:

Extra: KONZERT UND CROWDFUNDING

Im Vorfeld seines Auftritts im Ducsaal in Freudenburg (Kreis Trier-Saarburg) sprach Thomas Godoj mit TV-Mitarbeiterin Katharina Hahn über massentaugliche Musik, die Castingshow DSDS und die Gründe, warum er als Musiker überleben konnte.Das hatte Vor- und Nachteile. Ich habe viele Erfahrungen gesammelt, wurde aber gleichzeitig auf diese Castingshow reduziert. Dort funktioniert alles nach Schema F, und man wird nicht ernst genommen, wenn der große Erfolg nach dem ersten Jahr mal abgeebbt ist.Ich habe keine Ahnung, wie er privat ist. Während der Aufnahmen zu DSDS war er sehr kamerascheu und ist direkt danach wieder verschwunden. Aber ich glaube nicht, dass er sich verstellt. Bohlen ist eben ein knallharter Geschäftsmann, der weiß, dass die Kritik, die er verteilt, und die Art, wie er sie verteilt, beim Publikum ankommt.Ja, denn sie war eher auf Boulevardhaftigkeit und die Entertainer-Qualitäten ihrer Teilnehmer ausgelegt. In dieses Konzept habe ich nicht reingepasst, denn es hatte nichts mit Musik zu tun.Das ist das Schema F. Das, was die Leute von den Gewinnern der Show gewöhnt sind. Wenn man aus dieser Show kommt, hat man erst mal keine Zeit, wirklich selbst ein Album zu machen. Da zieht die Plattenfirma ein paar Songs aus der Schublade, und die sind dann eben auf Englisch, damit das Album möglichst massentauglich wird.Ich lebe heute immer noch von meiner Musik, aber nur, weil ich an mich und meine Musik geglaubt und mich von dieser Maschinerie getrennt habe. Ich habe keine Boulevard-Stories geliefert, um die Plattenverkäufe anzukurbeln und wurde dadurch für die Firma uninteressant. Ein eigenes Label zu gründen, wo es wirklich nur um die Musik geht, hat für mich Unabhängigkeit bedeutet.Ich habe dem Publikum bei meinen Konzerten erklärt, was ich da eigentlich vorhabe. Beide Projekte hatten eine Laufzeit von drei Monaten und mein Ziel war es, 50 000 Euro zusammenzubekommen. Ich konnte erst kaum glauben, wie gut das funktioniert hat. Beim ersten Album kamen 160 000 Euro zusammen, beim zweiten 186 000 Euro. Beim zweiten Album war die Summe auch schneller erreicht, weil die Leute schon wussten, worum es geht.Energiegeladenen Deutschrock ohne Schnick-Schnack. Am besten, die Leute kommen einfach vorbei und lassen sich live überzeugen.Thomas Godoj gibt auf seineram 8. April ein Konzert im Ducsaal in Freudenburg. Einlass ist ab 20 Uhr. Karten gibt es im TV-Service-Center Trier. Beimwird über das Internet Kapital von vielen Menschen zugunsten von Projekten gesammelt, zum Beispiel zur Finanzierung von Spielfilmen oder Musikalben. Die Spender erwerben exklusive Produkte oder Erlebnisse, im Fall von Thomas Godoj beispielsweise Wohnzimmerkonzerte oder einen Komparsenauftritt bei einem seiner Musikvideos, und zahlen dafür einen von ihm festgelegten Geldbetrag. Dadurch kommt im besten Fall nach Ablauf der gesetzten Frist der erwünschte Betrag zusammen, und das Projekt kann verwirklicht werden.