Immer noch Gold: The Notwist spielen in Luxemburg

Zumindest, wenn man Zenit gleichsetzt mit dem höchsten Aufmerksamkeitsgrad. Den gibt es 2002, als „Neon Golden“ erscheint – und sich Musikfans in der ganzen Welt wundern: Hm, da kommt großartige Musik aus dem bayerischen Hinterland. Verspielt und verschroben, liebevoll poppig und elektronisch knarzend, anspruchsvoll, aber auch sehr zugänglich. Hip, ohne es zu wollen: This is Weilheim, nicht Williamsburg. The Notwist spielen ausverkaufte Konzerte in den USA, England, Kanada. Sie lassen sich dann aber sechs Jahre Zeit mit dem nächsten Album – und verlieren zwar nicht an Größe, aber an Aufmerksamkeit.14 Jahre später: Das Luxemburger „Atelier“ ist beim Notwist-Auftritt am Dienstagabend zwar nur halbvoll, der Anteil der Trierer und Saarländer zudem höher als sonst. Und die meisten im Publikum kennen die 1989 gegründete Band auch schon mindestens seit „Neon Golden“, das legt der Altersschnitt nahe. Vielleicht waren auch schon ein paar dabei, als The Notwist 1995 im Exhaus spielten, damals noch seltsam anmoderiert als „Neil Young Core“.Die Band um die Brüder Michael und Markus Acher lässt beim fast zweistündigen Auftritt aber keinen Zweifel daran, dass sie immer noch spannender und live faszinierender sind als fast alles, was danach kam - Besetzungswechsel hin oder her. Die Songs exakt so zu spielen, wie sie vor Jahren erschienen sind, wäre den sechs Musikern viel zu dröge. So mündet „This Room“ in ein Free-Jazz-Finale, „Pilot“ bekommt einen ausgiebigen Rave-Mittelteil.Es wird zerlegt und wiederaufgebaut. „Gravity won't get us“, singt Markus Acher vor den beiden Zugaben. Nein, die Schwerkraft kriegt uns nicht, jedenfalls nicht in den besten Momenten des Konzerts.