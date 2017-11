Kaya Yanar: Auftritt in ausverkaufter Europahalle in Trier

Bunte Scheinwerfer tauchen die Bühne in rotes und blaues Licht, während im Hintergrund das persönliche Tour-Wappentier aufleuchtet: ein Bundesadler, dessen Kopf durch Kaya Yanars verschmitzt grinsendes Porträt ersetzt wurde. Passend zum Programm "Planet Deutschland". Als der Comedian dann selbst hinter dem Vorhang erscheint, wird er mit frenetischem Applaus empfangen. Er trägt die obligatorische Schiebermütze und von Kopf bis Fuß schwarz. Eine dezente Garderobe, die es ihm erleichtert, in die verschiedensten Rollen zu schlüpfen.Yanar wurde 2001 mit Ethno-Comedy, also dem klischeehaften Imitieren von Menschen aus verschiedenen Kulturen, bekannt. Diesem Konzept bleibt er mit dem neuen Programm weiterhin treu und beweist, wie gut das auch nach 16 Jahren noch funktioniert. Anders als Kollegen wie Atze Schröder driftet Yanar nie ins Vulgäre ab und bietet im Gegensatz zu Dieter Nuhr keine geschliffene Polit-Satire, sondern schlichtweg außergewöhnlich gute Imitationen.Wenn er neben liebenswerten niederländischen Rauchern und orientierungslosen Franzosen auch Karaoke-singende Sachsen und aggressive Bayern mimt, könnte man ihn glatt selbst für einen Einwohner der jeweiligen Gegend halten. Denn es gelingt ihm, nur über Stimme und Mimik präzise Situationen zu schaffen, die immer den gewünschten Effekt entfalten: schallendes Gelächter. Wenn er erzählt, wie ihm bei 220 km/h auf der Autobahn der Salat inklusive Dressing von innen gegen die Windschutzscheibe fliegt und dabei ein großes Blatt besonders dekorativ auf der Glatze seines russischen Fahrers landet, entsteht der Lachreflex der Zuschauer vor allem durch Yanars begnadeter Schauspielerei und den sichtlichen Spaß auf der Bühne.Voller Begeisterung schafft er es, neben Schmetterlingen und seiner schreckhaften Katze sogar Baustellenfahrzeugen eine Stimme zu geben. Das zeigt auch sein unbedingter Wille, so oft wie möglich mit dem Publikum zu interagieren. Die größte Überraschung dürfte dabei die Aufforderung gewesen sein, klassische Begriffe der Trierer Mundart auf seine Facebookseite zu posten und diese gemeinsam mit dem Publikum zu lernen. Als der Komiker schließlich zahllose Beleidigungen auf Trierisch vorträgt, ohne eine davon wirklich zu verstehen, ist die Show mit einer perfekt funktionierenden Kombination aus Persiflage und Publikumsnähe auf ihrem Höhepunkt. Belohnt für seinen Einsatz wird Kaya Yanar am Ende mit Standing Ovations. Und wer weiß, womöglich verarbeitet er die Lehrstunde in Trierer Mundart ja in seinem nächsten Programm.