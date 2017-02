Konstruktive Kritik und wöchentliche Treffen - Autorengruppe Scriptum teilt ihr Hobby miteinander

Trier. Neun kleine Viezporzen stehen auf dem runden Beistelltisch. Auf dem Schreibtisch zwei Teekannen auf Warmhaltern, daneben ein Laptop, unter der gläsernen Tischplatte Fußmassagerollen aus Holz. Gisela Siepmann-Wéber dreht ihren Bürostuhl zur Sitzgruppe: sechs Holzstühle aus ihrer Altbau-Stadtwohnung, eine Couch für zwei Personen und eben ihr Bürostuhl. Alles vorbereitet für den wöchentlichen Besuch.Jeden Dienstag treffen sich Siepmann und sieben andere Schreibbegeisterte, um ihr Hobby miteinander zu teilen., nennt sich die Autorengruppe. Wer will, bringt einen selbst verfassten Text mit, trägt diesen vor und wird von den anderen bekrittelt. Ordentlich zwar, aber fair: "Das ist eine Regel bei uns", sagt Siepmannn-Wéber, "wir kritisieren nur den Text, niemals den Schreiber."Der Schreiber selbst schweigt, auch wenn er es nicht immer genießen kann. "Schließlich kann man einem Leser auch nicht hinterherlaufen und erklären, wie man gewisse Passagen eigentlich gemeint hat", sagt Siepmann-Wéber. Albert Bisenius hat heute seinen Text "Carlos" dabei und findet ihn kitschig. Die handelnden Figuren: Eine trauernde Witwe und ein Hund namens Carlos.Vor 17 Jahren hat alles mit einer Schreibwerkstatt angefangen: "Ich kam damals aus Bielefeld, wo ich eine Gruppe hatte und habe hier in der VHS nach etwas Ähnlichem gefragt", erzählt Siepmann-Wéber. Man habe ihr dann angeboten, eine Schreibwerkstatt über sechs Wochen zu leiten. Nach sechs Wochen hatte aber keiner der Teilnehmer genug, es sollte weitergehen."Schreiben ist eigentlich ein sehr einsames Geschäft", sagt Klaus Gottheiner. "Niemand hier lässt sich gerne über die Schulter gucken", sagt Bisenius. Er selbst steht oft nachts auf, um zu schreiben, kurz vorm Einschlafen kommen einfach die besten Ideen. Dann muss es wie aus einem Guss passieren. Was in zwei bis drei Stunden nicht auf dem Blatt steht, wird selten vollendet. Seine Gruppenkollegin Gabriele Belker hat ebenfalls unruhige Nächte: "Ich versuche mir die Ideen bis zum nächsten Morgen zu merken, wiederhole sie immer und immer wieder." Mancher kennt von einer Geschichte schon den kompletten Ablauf, eine andere nur den letzten Satz. Oft sei eine Idee nicht mehr als ein Sandkorn, weiß Siepmann-Wéber.Und manchmal gibt es Aufgaben: Alle sechs Wochen überlegt sich die Gruppe ein Thema, jeder schreibt dazu, was ihm einfällt. Eine Herausforderung aus den eigenen Routinen auszubrechen, ein neuer Anschwung, eine Art Fingerübung. Und eine Methode, die eigene Trägheit auszutricksen. Jeder von ihnen hat seine Lebensverpflichtungen, denen er nachgehen muss. Das Schreiben muss oft warten. Aber die Gruppe wartet.Stella Feineis wartet auch, sogar zweimal die Woche, bis es um 18 Uhr endlich losgeht. Donnerstags und samstags leiten sie und andere Administratoren eine Schreibgruppe im sozialen Netzwerk Facebook.Seit einem Jahr ist die 36-jährige Berufsschullehrerin eine von vier Administratoren der Gruppe". Gegründet wurde die Gruppe von einer Schülerin: "Sie hat in einem kleinen Dorf gewohnt, ohne Auto, und konnte sich dementsprechend keine richtige Schreibgruppe in ihrer Nähe suchen", erzählt Feineis. Eine Alternative bot das Internet und darin die sozialen Netzwerke. Sie probierte bestehende Gruppen aus, aber diese gefielen ihr oft nicht, also gründete sie ihre eigene. Der Grundgedanke: Alle Mitglieder sind eingeladen, sich zweimal in der Woche zu einem festen Zeitpunkt zu treffen und gemeinsam zu schreiben. Jeder für sich vorm heimischen Computer, aber über die Facebook-Gruppe verbunden. "Wir schreiben miteinander, aber tauschen uns auch über unsere Geschichten und Figuren aus, stellen uns gegenseitig Fragen oder veröffentlichen Textpassagen und lassen uns Tipps und Kritik geben", sagt Feineis, deren Künstlername Stella Delaneys lautet.Manchmal rufen die sogenannten Admins (kurz für Administratoren) zu kollektiven Aufgaben und Spielen auf. Dann wird ein Stichwort gegeben, unter dem man schreiben soll, ein Bild gezeigt, dessen Geschichte man erzählen soll oder sogar zu "Word-Wars" aufgerufen. "Jeder Autor hat eine gewisse Zeitspanne, um so viel zu schreiben, wie es geht, und am Ende posten alle, wie viel sie geschafft haben." In anderen Schreibgruppen sind diese Spiele sehr beliebt, teilweise erleben die Schreiber einen richtigen "Boost", wie Feineis es nennt, in ihrer Gruppe ist Zeit für den gegenseitigen Austausch aber wesentlich beliebter: "Viele merken, dass sie eben nicht alleine sind mit ihren Gedanken und Unsicherheiten und auch mit Krisen." "Irgendwie sind wir da alle in der gleichen Einsamkeit", weiß Sandra Baumgärtner; auch die Fantasy-Autorin aus Trier hat Erfahrungen mit Online-Schreibgruppen gemacht.In dem Forumnimmt sie ein paarmal im Jahr an gemeinsamen Abenden teil. "Man meldet sich an und kann die Chatfunktion nutzen, um mit anderen zu kommunizieren, oder man arbeitet für sich allein." Immer wieder machen Moderatoren Angebote, sich auf Schreibspiele einzulassen. Baumgärtner erinnert sich an eine Aufgabe gern: Sie arbeitete an einem ihrer Romane, als eine Aufgabe im Forum erschien: "Baut eine Ziege in euren Text ein." Auf Twitter entstand schon bald ein eigenes Stichwort für die Forenmitglieder, die über soziale Netzwerke miteinander kommunizierten: #määh."Hilfe, jetzt hängt meine Ziege im Baum!", zitiert Baumgärtner einen der Twitterposts und muss immer noch lachen. Sie selbst hielt erstmal Abstand von der Ziege. Die Protagonistin des Buches, an dem sie gerade arbeitete, stand mitten im australischen Outback. Kein Ort für eine Ziege. Bis: "Mit einem Mal sah ich vor meinem geistigen Auge ein Pick-up an meiner Figur vorbeifahren, und hinten drauf stand angeleint eine Ziege." Eine Szene, die ihr selbst einmal widerfahren war, auf die sie ohne die Aufgabe aber nie gekommen wäre."Es ist einfach ein Schubs von außen. Man behält die Ziege im Kopf und kann kreativ damit umgehen, muss aber nicht." Im November des vergangenen Jahres hatte sie erneut einen Schubs von außen gebraucht: "Ich hing am zweiten Band einer Trilogie, und mir fehlte der sprichwörtliche Tritt in den Allerwertesten."Hilfe bot da der(etwa: Nationaler Monat des Schreibens). Seit 1999 besteht die nichtkommerzielle Vereinigung, im Jahr 2015 nahmen 431 626 (Hobby-)Autoren aus sechs Kontinenten an dem Event teil. 2016 war eine davon Sandra Baumgärtner aus Trier. Sie steckte sich das Ziel 1000 Wörter pro Tag, einen Monat lang. Das erschien ihr machbar, eine kleine Hürde, die sie mit der Online-Unterstützung jeden Tag schaffte und mehr als das. Am Schluss hatte sie 50 000 Wörter geschrieben. "Die Hauptsache ist, dass man reinkommt und dranbleibt. Dass man eine Schreibroutine entwickelt." Nach mehreren veröffentlichten Büchern hat Baumgärtner ihre Schreibroutine gefunden. Für junge Autoren oder Hobbyisten, die weniger Zeit hätten, seien diese Events eine gute Möglichkeit, in den Schreibprozess reinzufinden.Tanja Gabriele Baudson weiß, wie frustrierendsein kann. Und sie weiß auch, warum: "Weil es nur selten auf Anhieb klappt." Die Professorin für Methoden der Empirischen Bildungsforschung an der Technischen Universität Dortmund befasst sich mit Hochbegabten, entwickelte psychometrische Testverfahren, speziell Intelligenztests. Von 2007 bis 2014 war sie an der Universität Trier in der Hochbegabtenforschung tätig. "Es gibt bei kreativen Arbeiten viele Wege zum Ziel, aber darunter leider auch viele Sackgassen", sagt sie. Eine dieser Sackgassen, die den kreativen Fluss behindern oder stören können, seien Ablenkungen.Ist also doch das Schreiben im stillen Kämmerlein der erfolgversprechendere Weg? Nicht unbedingt. "Es braucht wohl beides - eine ausgewogene Balance aus Stimulation und Ruhe. Es muss zu der Phase passen, in der man sich gerade im kreativen Prozess befindet." Schreibgruppen und generell Teamarbeit könnten gut für die Kreativität sein. Aber auch hier könne viel falsch gemacht werden: "Wenn man bei der Ideenfindung ist, tut ein bisschen konstruktive Kritik gut, weil sie die Person dazu bringt, ihre eigenen Ideen zu hinterfragen und zu verbessern." Hilfreich könne auch eine gemeinsame Evaluationsphase im Anschluss an eine Schreibarbeit sein: Was wollte ich schaffen, und was habe ich geschafft? Auch feste Regeln können, müssen aber nicht hilfreich sein: "Regeln können einen Anhaltspunkt geben. ,Sei mal kreativ!’ eröffnet eine überwältigende Wahlfreiheit, ,nimm eine Fotoserie auf, in der auf jedem Bild blaue Elemente vorkommen müssen’, ist ein leichter lösbares Problem."Am schlechtesten für den Kreativitätsfluss sei aber eines: "Die eigenen Ideen nicht wertzuschätzen. Am besten hat man immer etwas zum Schreiben dabei, um sie festzuhalten."Carlos spaltet die Trierer Schreibgruppe. Die sieben Autoren können sich nicht darauf einigen, ob der Hund aus Albert Bisenius’ Text ein richtiger Hund oder ein Fantasygeschöpf ist. Der Text lässt beides zu. Der Schreiber löst auf: Er ist nicht real. Sein Werk, das aus einer Aufgabe mit dem Stichwort "Hund" entstanden ist, ließ hier zu viele Fragezeichen, er wird ihn überarbeiten. Gisela Siepmann-Wébers eigener Hund trottet zur Arbeitszimmertür herein. Er bleibt beim runden Beistelltisch stehen, während die Teilnehmer dem nächsten Text lauschen. Im Laufe des Abends geht und kommt er immer mal wieder. Deswegen muss auch die Tür offen bleiben. Dienstags ist er immer dabei.Die Autorengruppe Scriptum stellt am Sonntag, 5. Februar, 17 Uhr, ihre zweite Anthologie "kurz geschichtet 2" im kleinen Saal der Tufa Trier vor.