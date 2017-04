Liedermacherwettbewerb der Dieter-Lintz-Stiftung: Reif für den Blues (Fotostrecke)

Was auch die Jury zu spüren bekam: „Die sehr unterschiedlichen Musikstile haben die Vergleichbarkeit sehr schwierig gemacht“, sagt Michaela Brohm-Badry, Musikwissenschaftlerin und Professorin für Bildungswissenschaften in Trier. Und so habe sie, Rebekka Lintz und Wolfgang Maes entscheiden: „Wir wollen etwas Frisches, etwas Andersartiges, das aus dem Mainstream hervorsticht. Wie Daniela Schumacher. Als Delta Danny brachte sie den Delta Blues vom Mississippi an die Saar. Mit ihrer „außergewöhnlich tollen rauchigen Stimme“ (Jury), ihrem melodischen gefühlvollen Gitarrenspiel und den melancholischen Texten sang sie sich in die Herzen der Zuhörer, die sogar eine Zugabe forderten – die einzige an diesem Abend.Ausgereift die Musik des Trierer Duos Reif mit Achim Weinzen (Gesang, Gitarre) und Alvin Koster (Piano, Gesang). Obwohl in der Tradition der Musik der 70er Jahre stehend, klängen ihre Songs mit deutschen Texten sehr aktuell, urteilte die Jury: „Die beiden sind gut drauf und mitreißend.“ Ihr gefalle die Melodik und die Harmonie der Stücke, sagt Brohm-Badry. „Die Musik ist lebendig, lebensbejahend.“ Und witzigerweise ein krasser Gegensatz um schwermütigen Blues.Keyboarderin Anja Sachs (Wiesbaden), Pianistin Masha (Trier), das Duo Ed Stevens Voices aus Baldringen (Verbandsgemeinde Kell am See) und Jürgen Trunczik aus Kanzem (Verbandsgemeinde Konz) vervollständigten das Setup – souverän präsentiert von Moderator Gerd Birsner, der während der Entscheidung selbst in die Saiten und zum Mikro griff. Bewertet haben die Jurymitglieder die Kandidaten in fünf Kategorien: Komposition, Ausführung, Text, Vortrag sowie der Gesamteindruck.Delta Danny und Reif sind erneut zu hören beim Finale am Samstag, 13. Mai, im Front of House der Arena Trier. Der zweite Vorentscheid ist am Samstag, 22. April, in Schweich. Der letzte Termin ist am Samstag, 29. April, im Club Toni, Domfreihof 1a in Trier.