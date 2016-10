Mal Hassan, mal Hitler: Bülent Ceylan bringt Trier nicht nur zum Lachen

Trier. Eine halbe Stunde, bevor der Star des Abends die Bühne betritt, wärmt Rapper Cossu mit Späßen und Bässen das Publikum auf. Bescheiden stellt er sich vor als "der Lukas vom Merchandise-Stand". Als "der Bülent" mitbekommen habe, dass der Lehramtsstudent auch Musik mache, habe dieser ihm die Chance gegeben, im Vorprogramm bei "Kronk" aufzutreten. Dann wird "der Türke" von einem Arzt per Sackkarre hereingefahren. Ceylan trägt eine Zwangsjacke, aus der er sich befreit, Pyro, Lichtblitze und Heavy Metal sorgen für einen fulminanten Einstieg.

Talk mit den Zuschauern

Dass die Arena in Trier an diesem Abend nicht für das ganz große Publikum ausgerichtet und die Bühne an der Längsseite der Halle aufgebaut ist, scheint Bülent Ceylan zu schmerzen. "Wir haben die Halle getürkt, aber nächstes Mal bringt jeder von euch noch einen mit!", ruft er den etwa 2700 Gästen zu. Dann geht er auf Tuchfühlung, spricht Leute im Publikum an und fragt Zuschauer Torsten: "Wo kommst du her? Aus Bitburg? Da trinkst du bestimmt den ganzen Tag nur Bier." Ceylan, Kind einer deutschen Mutter und eines türkischen Vaters, stellt klar: Er sei in Deutschland geboren und auch nach deutschem Reinheitsgebot gezeugt. Dem elfjährigen Julian in der ersten Reihe will er sogar weismachen, er sei sein Vater.Dass Trier die älteste Stadt Deutschlands ist, weiß der Comedian und bindet diese Dinge im Laufe des Abends immer wieder ein. Dass die Parts der Figuren, in die er im Laufe des Abends schlüpft, bis ins kleinste Detail einstudiert sind, ist nicht zu merken. Alles wirkt locker und spontan.

Lachanfälle im Publikum

Das Hinschauen auf die beiden Großleinwände lohnt sich. Wenn Ceylan in die verschiedenen Rollen schlüpft, ist das ganz großes Kino. Ob Hassan, Mompfred oder der debile Harald - perfektes Timing und die Pointen sorgen für Lachanfälle im Publikum. Vor allem bei den entgleisenden Gesichtszügen der Figur Anneliese, die sich mit Transzendentalem beschäftigt ("Nein, das ist kein umoperierter Zahnarzt"), bleibt kein Auge trocken. Doch zwischen allem Blödsinn wird Ceylan auch politisch: In der Rolle des Hausmeisters Mompfred bläst er einem Dresdener Pegida-Haufen im Adolf-Hitler-Tonfall den Marsch.

Pyrotechnik und Konfettiregen

Am Ende der Show holt der Comedian neben Zuschauerin Melissa auch Torsten und Julian auf die Bühne. Letzterer sorgt bei Star und Gästen für Applaus, weil er spontan die Körperhaltung der Figur "Harald" nachahmt. Am Schluss bittet "der Türk" die Besucher nah an den Bühnenrand. Bei Pyrotechnik und Konfettiregen singen alle mit bei Ceylans in Rammstein-Manier vorgetragenem Lied über einen Nazi: "Du bist nur der Arsch der Welt".