Mehr Pop als Schlager - Ein Konzertabend mit Sängerin Michelle in Trier

"Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen" steht auf einem Schild auf der Bühne. Es dürfte Michelles Lebensmotto sein. Die Sängerin, die schon viele Schicksalsschläge einstecken musste, erlebt derzeit nicht nur wegen ihres Jury-Jobs bei "Deutschland sucht den Superstar" ein Hoch. Auch musikalisch knüpft sie an alte Erfolge an.Die Karriere von Michelle und Andrea Berg begann nahezu zeitgleich Anfang der 1990er. Doch während es für Berg stets nur nach oben ging, erlebte Michelle beruflich und privat ein Auf und Ab. Gesundheitliche Probleme, glücklose Partnerschaften, eine Privatinsolvenz - die kleine, aber sehr weibliche Sängerin betrachtete das Leben nicht immer durch ein Champagner-Glas. Wahrscheinlich macht sie genau das authentischer als die meisten ihrer Kolleginnen.Während Andrea Berg Arenen füllt, tourt Michelle durch Stadthallen. Die letzten acht Alben von Berg landeten an der Spitze der Charts, Michelles beste Platzierung war einmal Platz 3. Und dennoch ist Michelle ihr musikalisch um Längen voraus. Schon zu Beginn ihrer Karriere hatte sie stets die besseren Produzenten und Songschreiber.Das merkt man auch bei ihrem aktuellen Album "Ich würd’ es wieder tun" - dem erfolgreichsten seit über zehn Jahren - , an dem unter anderen Peter Plate (der Komponist von Rosenstolz, 2Raumwohnung, Sarah Connor) mitwirkte. Knapp zwei Drittel davon stellt sie bei ihrem zweistündigen Auftritt in der Europahalle vor. Bei allen neuen Nummern hat man das Gefühl, sie bereits zu kennen. Sie sind aber nicht nur eingängig, sondern auch zeitgemäß und für die Bühne abwechslungsreich arrangiert. Zwar befinden sich auch noch ein paar offenbar unvermeidliche Discofox-Schlager darunter, aber ebenso sehr bewegende, unkitschige Balladen wie "Irgendjemand" und starke, moderne Pop-Songs wie "Tage wie Juwelen". Nach dem achten Stück werden die ersten Geschenke an die Bühne gebracht. Das nutzen manche der insgesamt 1000 Besucher für ein Selfie mit Michelle. "Wir können auch jetzt die Autogrammstunde machen", scherzt die Künstlerin, als das Fanaufkommen fast überhandnimmt.Aber nicht nur vor der Bühne ist während des Konzertes meist viel los, sondern auch darauf. Zu "Kleine Prinzessin" dürfen sieben Kinder neben ihr auf einer Couch Platz nehmen, ein nicht ganz textsicherer Herr darf mit ihr im Duett "Idiot" singen, und eine liebestolle Zuschauerin bekommt den Wunsch erfüllt, der attraktiven Geigerin nah zu sein.Auch Andrea Berg pflegt eine solche Publikumsnähe. Und singt in ihrer aktuellen Show ebenfalls ein Neue Deutsche Welle-Medley. Nur bei Michelle wirkt es echter. Dass im Schlagerbereich seit Jahren andere an der Spitze stehen, nimmt sie mit Humor. Als sie ihre sechs, handwerklich ausgezeichneten Bandmitglieder nach deren Lieblingssongs von ihr fragt, antwortet der Keyboarder: "Atemlos".