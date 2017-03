Mit der Abrissbirne durch die Halle - Die Broilers spielen in der ausverkauften Arena in Trier

Trier (kha) Alles starrt gespannt auf ein riesiges rotes Banner mit Zielscheibenaufdruck, das den Blick zur Bühne verdeckt. Bereits die im Hintergrund zur Überbrückung abgespielten Songs werden leidenschaftlich mitgegrölt. Die Rufe schwellen an, als Scheinwerfer die Silhouetten der Bandmitglieder auf den roten Stoff projizieren und als der Vorhang endlich fällt, gibt es kein Halten mehr. Becher und Kleidungsstücke fliegen durch die Luft, es wird gesprungen, getanzt, gegrölt und gesungen.Warum die Broilers als einer der besten Live-Acts Deutschlands gelten, beweisen sie hier. Sänger Sammy Amara hat sein Publikum zunächst voll im Griff. "Hier werden gleich 7000 Leute Richtung Himmel springen. Lasst uns zusammen fliegen!", ruft er der Menschenmasse vor sich entgegen, und genau so passiert es. Auf sein Geheiß springen sie alle auf und ab, "schmeißen sich ihre Lieblingsmenschen auf die Schultern" und bilden riesige Circle-Pits, kreisrunde Freiflächen, an deren Rand einzelne Fans wie in einem Sprintduell entlanglaufen. Ein heilloses, von Gute-Laune-Punk und Rockabilly-Swing getragenes Durcheinander und kollektives Ausrasten an allen Fronten.Während neben Amara auch Ronald "Ron" Hübner an der Gitarre und Ines Maybaum am E-Bass alle Energie in ihre Songs legen und sich gut zwei Stunden lang völlig verausgaben, lassen sich einige Fans auf den Händen der Masse in Richtung Bühne tragen oder entzünden in übelster Hooligan-Manier mitten in der Menschenmenge Pyrotechnik. Alles typisch Punk?Nein. Die Broilers sind keine gewöhnliche Punkband. Ihre Songs sind rhythmischer und eingängiger, als man es erwarten würde, und manchmal sogar unterstützt durch Trompete, Saxofon und Mundharmonika. Der erfrischende Mix aus neuem und altem Material, also nachdenklicheren Songs mit politisch orientierten Texten, zum Beispiel das antifaschistische "Keine Hymnen heute" und locker lässig tanzbaren Gassenhauern wie "In 80 Tagen um die Welt" überzeugt.Womöglich ist auch diese musikalische Bandbreite mit ein Grund für den immer weiter wachsenden kommerziellen Erfolg der seit 23 Jahren bestehenden Combo. Mit ihrem neuen Album "(sic!)" schafften es die Broilers aus dem Stand an die Spitze der deutschen Albumcharts. Die erste Hälfte ihrer aktuellen Tour ist schon jetzt ausverkauft. Mit anderen Worten: Diese Band ist einfach nicht aufzuhalten.