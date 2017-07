Mosel Musikfestival: Wolfgang Port löst Thomas Egger im Aufsichtsrat ab

Die Wahl war notwendig geworden, da der vorherige Aufsichtsratsvorsitzende Thomas Egger im vergangenen Jahr als Kulturdezernent der Stadt Trier vom Trierer Stadtrat abgewählt worden war und somit auch seinen Vorsitz im Aufsichtsrat abgegeben hatte.Auf der Gesellschafterversammlung in Bernkastel-Kues haben die Gesellschafter darüber hinaus beschlossen, wie in den Vorjahren ihre Ausgleichzahlung von 116 000 Euro auch für das Geschäftsjahr 2016 in voller Höhe zu leisten. Daraus resultiert ein positiver Jahresabschluss von 15 300 Euro.Die Saison des Mosel Musikfestivals dauert bis einschließlich Dienstag, 3. Oktober. Auch im Lutherjahr finden viele Projekte, Konzerte mit Solisten und Soloprogramme in Weingütern, Kirchen, Kapellen und Klöstern, Ruinen, Schlössern und open air statt.