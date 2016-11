Musiker Sting kommt im April 2017 nach Luxemburg

Der Auftritt im luxemburgischen Esch ist Teil der "57TH & 9TH TOUR", teilte das Luxemburger Tageblatt mit. Der Vorverkauf starte am Freitag um 10.00 Uhr an. Sting hat letzte Woche mit "57th & 9th" sein zwölftes Album auf den Markt gebracht. Der Musiker ist seit vier Jahrzehnten erfolgreich im Musikgeschäft. Mit seiner Band The Police und als Solokünstler verkaufte er 100 Millionen Alben. Über sein neuestes Album sagt er:" "57th & 9th" ist rockiger als alles, was ich seit langer Zeit gemacht habe". Benannt ist das Album nach einer Straßenkreuzung in New York, die er auf dem Weg ins Studio überqueren muss.