Liste der auftretenden Künstler

Above & Beyond (London)

AKA AKA feat. Thalstroem -live- (Berlin)

Alfred Heinrichs (Berlin)

Ben Klock (Berlin)

CALVO (Hamburg)

Cuebrick (Stuttgart)

Danielle Diaz (Ulm)

Dax J (Berlin)

Developer (Los Angeles)

DJ Dag (Frankfurt)

DJ Toyax (Haarlem)

Dominik Eulberg (Westerwald)

Drumcomplex (Emmerich)

Dune (Münster)

Emanuel Satie (Berlin)

Empty Vision (Koblenz)

Felix Kröcher (Frankfurt)

Ferry Corsten (Rotterdam)

Flug (Barcelona)

FRDY (Weeze)

Hooligan (Ruhr-Area)

HUGEL (Marseille)

Jam (Jam & Spoon) -live- (Frankfurt)

John James (Frankfurt)

Jonathan Kaspar (Köln)

Klaudia Gawlas (Passau)

Len Faki (Berlin)

LOVRA (Berlin)

Man at Arms (Gelsenkirchen)

Mark’Oh (Ruhr-Area)

Markus Schulz (Miami)

Milk & Sugar (München)

MOGUAI (Ruhr-Area)

Moonbootica (Hamburg)

Nakadia (Berlin) NatureOne Inc. -live-

Neelix (Hamburg)

Netsky DJ-Set & Script MC (Antwerpen)

Ostblockschlampen (Leipzig)

Pappenheimer b2b Kerstin Eden (Würzburg / Frankfurt)

Paul van Dyk (Berlin)

Rebekah (Birmingham)

Sam Paganini (Treviso)

Sascha Braemer (Berlin)

Sebastian Gnewkow (Koblenz)

Stefan Dabruck (Frankfurt)

sunshine live DJ Team (Mannheim)

Sven Väth (London)

Sylvain Armand (Stockholm)

Tom Novy (Zürich)

Tom Wax (Darmstadt)

Tujamo (Bielefeld)

Wankelmut (Berlin)

Woody van Eyden (Bochum)

Worakls -live- (Marseille)

Von Freitag, 4., bis Sonntag, 6. August werden über 300 DJs und Live-Auftritte auf der Raketenbasis Pydna, in Kastellaun im Hunsrück, auftreten. Darunter bekannte Elekromusiker wie Above & Beyond, Aka Aka feat. Thalstroem, Sven Väth, Paul van Dyk, Len Faki oder Wankelmut.Das Elektromusik-Festival ist das größte, deutsche Open Air-Festival und fand zum ersten Mal im Jahr 1995 statt. Die Künstler, die in den 19 Clubs des Festivals auftreten, werden noch bekannt gegeben.