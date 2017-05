Nachschlag zum Welttanztag: Von Kizombies und Glücksgefühlen (Fotos/Videos)

Interview

Geschlossene Augen, ein entrücktes Lächeln im Gesicht. Die Uhr zeigt 6 Uhr morgens. Auf der Tanzfläche wiegen sich Hunderte Tanzpaare im Takt. Zugegeben, sie sehen aus, als wären sie im Rausch. In gewisser Weise sind sie das auch, im Glücksrausch, gerade den besten Tanz des Abends zu genießen. Auf Wolke sieben, weil sie perfekt mit dem Tanzpartner harmonieren.Aber was genau sind das für RnB- und Hip-Hop-lastige Beats, die zu diesen weichen Körperwellen oder ruckartigen Hüftschwüngen führen? Der Name der Veranstaltung verrät es: Internationales Luxemburg-Kizomba-Festival. Nein, eine Verwandtschaft mit dem Fitness-Hype Zumba gibt es nicht. „Kizomba ist ein afrikanischer Tanz. Die Musik besteht aus RnB- und Hip-Hop-Elementen gepaart mit elektronischen Instrumenten“, weiß einer der weltweit renommierten Künstler, Laurent F. Yìshù. Der Tänzer und Choreograph ist gerade mal 25 Jahre alt. Im vergangenen Jahr war er bei 29 Festivals auf der ganzen Welt gebucht und damit 46 Wochenenden auf Reisen. Die Anzahl der Festivals gibt Aufschluss über das Phänomen Kizomba. Nicht nur in Luxemburg unterrichten zahlreiche Lehrer den Tanzstil, auch in Trier gibt es Partys und Tanzkurse.Fotostrecken:Yìshù gibt mit seiner Partnerin drei der 44 Workshops bei dem fünftägigen Festival auf der Luxexpo am Kirchberg. Dort können Tanzinteressierte vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen verschiedene Kizomba-Stile lernen und ausbauen. Währenddessen tanzen sich die anderen Festivalteilnehmer schon mal beim „Socialdancing“ warm.Die gebürtig aus Morbach stammende und in Paris lebende Carmen Thiel ist für das Festival extra angereist. „Ich liebe das Tanzen schon seit meiner Kindheit. Wenn der Partner beim Tanzen die gleiche Musikalität hat, vergesse ich alles um mich herum und fühle nur die Musik. Es ist einfach toll, dass alle hier die gleiche Passion für Kizomba haben.“Dieses Gemeinschaftsgefühl spiegelt sich in allen Bereichen des Festivals wider. Die alten Hasen treffen Tanzfreunde aus den USA, Russland oder aus Spanien in Luxemburg wieder und verabreden sich für das nächste Festival in Paris oder Kroatien. Die Neuen versuchen sich zu orientieren. „Wer ist dieser DJ? Wo krieg ich denn diesen Musik-Mix her?“ Der alte Kizomba-Hase gibt sein Wissen gerne weiter: „Da legt gerade Stefanio Lima auf. Die Musik findest du bei Soundcloud. Meine Lieblings-DJs sind DJ Leda und DJ SaiSai.“ Was wie Fachchinesisch für den Außenstehenden klingt, ist für den Tänzer Basiswissen. Musik ist das A und O beim Kizomba. Wenn die stimmt und man dann noch mit dem Lieblingstänzer tanzt, ist Wolke sieben nicht mehr weit.Schlafen kommt definitiv zu kurz. Kaffee und Energydrinks gehören zur Grundausstattung. Denn hier kann fünf Tage lang fast non-stop getanzt werden. Das Socialdancing tagsüber geht fast nahtlos in die Party am Abend über. Die endet um sechs Uhr morgens. Nachschlag gibt es auf der After-Party, die bis elf Uhr läuft. Um 12 starten schon wieder die Workshops und das Socialdancing. Kein Wunder, dass die passionierten Tänzer sich auch gerne mal liebevoll als Kizombies bezeichnen.Das Festival wird bereits im vierten Jahr veranstaltet und gilt in Tänzerkreisen als eines der besten weltweit. Das Budget hat sich verdoppelt auf 60?000 Euro. Hinter dem Festival mit 2000 Teilnehmern steckt ein großes Team. Einer der vier Organisatoren ist Aimé Anonh . „Damit alles reibungslos funktioniert, arbeiten 60 Helfer rund um die Uhr.“ Nach dem Festival gehen alle Tänzer wieder zurück in ihr normales Leben als Banker, Polizisten oder Anwälte – bis zum nächsten Festival.Der Kizomba-Artist Albir Rojas aus Madrid im Gespräch mit dem Trierischen Volksfreund.Albir Rojas: Kizomba ist ein Tanzstil, der aus Afrika kommt, sich nach Portugal ausgebreitet hat und von dort nach Europa kam. Es ist eine Fusion aus verschiedenen Stilen wie zum Beispiel HipHop und RnB.Rojas: Ich tanze seit elf Jahren Kizomba, seit 22 Jahren andere Tanzstile. Als ich gestartet habe, gab es vielleicht drei Videos auf Youtube. Heute sind es Tausende. Ich kannte den Tanz aus Portugal, mittlerweile wird Kizomba auf der ganzen Welt getanzt, wird mit verschiedenen Musik- und Tanzstilen, auch landestypischen, gemixt.Rojas: Ich reise seit sechs Jahren um die Welt um Kizomba zu unterrichten. 2016 hatte ich nur sieben freie Wochenenden. Man sollte gut schlafen, gesund essen. In erster Linie muss man das Tanzen und die Musik aus ganzer Seele lieben. Auch wenn ich nach fünf Tagen richtig müde bin, das positive Feedback der Tänzer lässt mich weitermachen.Rojas: Tanzen macht glücklicher, Tanzen macht gesünder. Wenn Ihr aus ganzem Herzen tanzt, wird sich euer ganzes Leben verändern, ihr werdet sehn.Mandy Radics