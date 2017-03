Noch einmal Teenie sein - Tokio Hotel startet Tour

Der "KOKO"-Club im Stadtteil Camden ist ausverkauft. 1500 Fans sind am Sonntagabend gekommen. Während der circa 90-minütigen Show voller Lichteffekte und Ohrwürmer fällt es nicht schwer sich vorzustellen, dass die vier Magdeburger mal vor der zehnfachen Zahl an Leuten gespielt haben. Mit den Songs ihres neuen Albums "Dream Machine" nehmen sie ihre Anhänger mit in eine Traumwelt. Die besteht aus sphärischem Synthie- Pop, Disco-Bass und hohem, bis zur Unkenntlichkeit verzerrtem Gesang. Doch trotz aller vermeintlichen musikalischen Defizite machen die Bandmitglieder eine gute Figur: Bill in glitzernden, futuristischen Kostümen und Tom etwa bei seinem angedeuteten Drumsolo mit Schlagzeuger Gustav Schäfer (28). Der bildet mit Bassist Georg Listing (29) die gewohnt souveräne Rhythmusgruppe. "Als wütender Teenager habe ich Tokio Hotel geliebt", sagt auch Lauren Selway (24) aus Essex, "die Jungs waren einfach anders und in England kannte sie keiner. Das war cool." An diesem Abend will sie sich in ihre Teenie-Zeit zurückversetzen. Denn trotz aller Wandlungen - Club-Tour statt Stadion-Konzert, Elektro-Pop statt Rockballade und Drei-Tage-Bart statt Manga-Frisur - sind Tokio Hotel auf eine merkwürdig authentische Art eine Teenie-Band geblieben.