Premiere von Sunset Boulevard in Trierer Tufa: Nur ein Blick, der dich tief berührt (Fotostrecke)

Schaut heutzutage noch jemand Stummfilme? Schwarz-weiße Lichtspiele mit Musik? Wer Katharina Scherer auf der Bühne der Trierer Tuchfabrik singen hört, wird mit Wucht und Macht an die Ära von Greta Garbo und Charly Chaplin erinnert. An den Zauber der Träume aus Licht.Scherer ist die Hauptdarstellerin in „Sunset Boulevard“, dem Musical von Andrew Lloyd Webber. Die Musiklehrerin aus Longuich, seit Jahren ein Star im Trierer Musical-Team, spielt die Rolle der Norma Desmond, einer Diva der Stimmfilmzeit, an die sich im Jahr 1950 kaum noch jemand erinnert. Sie verkraftet das Schwinden ihres Ruhms nicht und flieht in den Wahn, immer noch ein gefeierter Star zu sein. Tragisch und gleichzeitig wunderschön.Denn wenn Katharina Schwerer in den Songs „Nur ein Blick“ und „Träume aus Licht“ den Zauber des frühen Hollywood besingt, fühlt und leidet das Publikum mit ihr. In den Augen vieler Zuschauer stehen Tränen. Die Premiere von „Sunset Boulevard“ in der Tufa ist ausverkauft, die meisten der noch folgenden elf Vorstellungen ebenfalls.Regisseur und Darsteller Stephan Vanecek hat seinem Team versprochen, für jede ausverkaufte Vorstellung eine Flasche Champagner zu spendieren. „Das war vielleicht nicht so clever“, sagt er nach der Premiere, lacht aber dabei.Vanecek hat zusammen mit dem musikalischen Leiter Dominik Nieß alle Tufa-Musicals seit 2009 inszeniert. Dabei waren viele starke Stücke, von „Heiße Ecke“ bis „Cabaret“. „Aber Sunset Boulevard ist ein Welterfolg und ein extrem intensives und schwieriges Stück“, sagt der Regisseur. „Ich hatte schon ein bisschen Angst, dass wir uns übernehmen und dass die Leute sagen: Drehen die in der Tufa jetzt am Rad?“Das wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit niemand sagen. Die jungen Sänger auf der Bühne der Tufa sind alle derart gut und sicher in ihren Rollen, dass man sie leicht für Profis halten könnte. Doch sie alle sind Laien, viele proben und arbeiten ohne Gage. „Die Musicals sind unsere erfolgreichsten Produktionen“, sagt Tufa-Chefin Teneka Beckers.Scherer ist der Star, und auch Vanecek in seiner tragischen Rolle als Beschützer seiner „Madame“, wie er sie nennt, hat enorm starke Szenen. Doch die emotionale Wucht des Stücks verteilt sich auf viele Darsteller. Philippe Kayser spielt die zweite männliche Hauptrolle, den Drehbuchautor Joe Gills. Kayser singt und spielt seine Rolle mit einer großartigen Mischung aus Verzweiflung, Hoffnung und Zynismus, der vor allem im Titelsong „Sunset Boulevard“ sehr gut rüberkommt. Sunset Boulevard, Schlangen-Boulevard, gierig nach den Schönen und den Jungen. Wer sich nicht in acht nimmt, wird verschlungen.Dann wäre da noch Antonia Crames als Betty Schaefer. Die Dame ist eine Wucht. Sie kombiniert Tragik mit Humor und Lebensfreude und ist klar eine der stärksten Sängerinnen des Tufa-Teams. Die kleineren Rollen sind ebenfalls exzellent besetzt, die Massenszenen sind ein von Angelika Bucks stark choreografierter Ausbruch purer Energie.