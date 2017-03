Rock meets Classic trifft auf 1500 Zuschauer in der Arena Trier

(Trier) Premiere in Trier: Zum ersten Mal ging am Donnerstagabend vor 1500 Zuschauern in der Arena „Rock meets Classic“ über die Bühne – mit der Mat Sinner Band, dem Bohemian Symphony Orchestra aus Prag und Rock-Größen wie Steve Lukather (Toto), Don Felder (Eagles), Rick Springfield, Mick Box und Bernie Shaw von Uriah Heep sowie Bob Catley und Tony Clarkin von Magnum. Zu den Höhepunkten der fast dreistündigen Show zählten die Versionen von Totos „Africa“ und dem Eagles-Klassiker „Hotel California“.