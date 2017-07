Sängerin Andrea Jürgens gestorben

Am Donnerstag starb die Schlagersängerin "nach kurzer, schwerer Krankheit im Kreise ihrer Lieben", wie ihre Plattenfirma Telamo in München mitteilte. Jürgens wurde 50 Jahre alt. Nach ihrem ersten Fernsehauftritt in der ARD-Silvestergala 1977/78 ging es steil bergauf. Ein Jahr später sang sie "Ein Herz für Kinder", die Titelmelodie der gleichnamigen Aktion der Bild-Zeitung. In die ewigen Bestenlisten schaffte Jürgens es dann 1979 - mit einem Weihnachtsalbum. "Weihnachten mit Andrea Jürgens" hieß es. Es folgten mehr oder weniger erfolgreiche Alben. Zuletzt startete sie 2016 ein Comeback - mit Erfolg. Ihr Album "Millionen von Sternen" schaffte es im Frühjahr in den Charts auf Platz 10. Im Herbst 2016 ging sie auf Tournee. Sie wurde jedoch krank und musste die Tour abbrechen. Privat durchlebte die Sängerin in den vergangenen Jahren schwere Zeiten. In einem Interview sagte sie Anfang 2016 rückblickend: "Mein Papa ist gestorben, mein Bruder, meine Schwiegermutter." Später im Jahr starb auch noch ihre Mutter. Jürgens war einige Jahre verheiratet, die Ehe wurde geschieden. Sie hatte keine Kinder.