(red) Der italienische Sänger und Songschreiber Adelmo Fornaciari, bekannt als Zucchero, knüpft auf seinem neuen Album "Black Cat" an seinen Rock/Blues-Sound an, den er in "Oro, Incenso e Birra" angestimmt hat. Karten gibt es im TV-Service-Center Trier, unter der TV-Tickethotline 0651/7199-996 sowie unter www.volksfreund.de/tickets