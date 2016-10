Dass es damit 60.000 Euro mehr sind als noch am Montag gedacht, erklärte Verwaltungsdirektor Herbert Müller mit Buchungsfehlern, die erst am Mittwoch aufgefallen seien. "Es ist leider nicht ausgeschlossen, dass es noch zu weiteren Änderungen kommt", sagt Müller. So habe der Theaterchor in der Operette "Im weißen Rössl" so viel getanzt, dass eine zusätzliche Honorierung im Raum steht - bis zu 30.000 Euro Zusatzkosten könnten dadurch entstehen.Kulturdezernent Thomas Egger räumt Fehler ein. "Ich hatte Vertrauen, wo Kontrolle besser gewesen wäre", sagt er. Zurücktreten will er nicht. Er sehe es als seine Aufgabe, "den Karren aus dem Dreck zu ziehen" und die Probleme, die er mitverursacht habe, zu lösen.