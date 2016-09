Volksfreund-Umfrage: Wie wichtig ist Ihnen das Theater?

Aussagestarke Strenge, feinsinnige Heiterkeit und alle Register der Bühnentechnik. Das Ergebnis ist ein zufriedenes Publikum. Hier eine Szene aus der Oper "Die Ausflüge des Herrn Broucek" im Theater Trier. Das Theater Trier. Theater Trier. Wintermärchen von Shakespeare.

(Trier) Theater, Theater - in wenigen Tagen beginnt die neue Spielzeit in Trier. Wir wollen von Ihnen wissen: Interessieren Sie sich für Oper, Operette, Schauspiel? Was erwarten, was erhoffen Sie nach einem Jahr voller Querelen und Skandale? Wie bewerten Sie die Arbeit von Intendant Karl Sibelius?