Wenn zwei sich zusammentun: Premiere von "Pettersson und Findus" am Trierer Theater

DAS KINDERPROGRAMM T³ KIDS

Der Boden bebt. Doch es ist kein Elefant, der da auf die Bühne im großen Saal in der Trierer Tuchfabrik trampelt. Es ist Findus beim akrobatischen Frühsport. Denn junge Kater müssen sich früh morgens bewegen. "Das ist ganz wichtig", sagt Findus. Wohngenosse Pettersson sieht das ganz anders und erinnert den Kater an die Abmachung: keinen Lärm um 4 Uhr morgens. Der große ältere Herr mit dem dichten Bart legt sogar noch einen drauf: Frühsport oder Ausziehen. Findus ist erst überrascht, doch er entscheidet sich schnell: Er will sein eigenes kleines Haus.Und das wird eine richtige Überraschung, verspricht Martin Laiblin. Er ist für das Bühnenbild und die Kostüme in dem Theaterstück "Pettersson und Findus" verantwortlich. "Wir haben die Farben der Möbel, Requisiten und der Kostüme mit denen im Kinderbuch abgestimmt."Auch die Kostüme für den Kater und für den älteren Herrn sind sehr nah am Original. Gefunden haben sie die Gegenstände im Fundus des Theaters. "Und wir waren in Gebrauchtwarenläden und haben geschaut, was für das Stück passen könnte", erzählt Theaterpädagogin Krisztina Horvath. "Wir haben dort Kurioses gefunden, wie die selbstgießende Gießkanne."Ach ja, das Kinderbuch. Gleich zwei bilden die Grundlage für das Theaterstück: "Wie Findus zu Pettersson kam" und "Findus zieht um".Und so fängt es an. Der alte Pettersson lebt alleine in seinem kleinen Haus. Bis er ein Geschenk bekommt: einen jungen übermütigen Kater. Schnell werden die beiden Freunde - und dann stellen sich Probleme ein.Aus dem Stoff beider Bücher hat Regisseur Florian Schwartz das Schauspiel und dazu drei Lieder geschrieben. Denn wie soll Findus ohne Musik richtig rumtoben?Findus ist natürlich kein echter Kater. Der 24-jährige Daniel Grischow schlüpft in die Rolle des Vierbeiners, der seinen Freund Pettersson, den Florian Burg spielt, manchmal auf die Palme bringt. "Es ist ein Stück über das Zusammenleben", sagt Schwartz, "in dem jeder auch seinen Freiraum braucht. Die beiden gehen am laufenden Band Kompromisse ein." Wie in einer Familie. Und wie bei den Veranstaltern. Denn "Pettersson und Findus" ist das erste Baby der gemeinsamen Kinder- und Jugendtheatersparte T³ Kids von Theater und Tuchfabrik Trier. Die Idee sei vor zwei Jahren entstanden, sagt Tufa-Vorstand Klaus Reeh. Und es startet sehr ambitioniert: mit insgesamt 70 Veranstaltungen zwischen April und Juli.Die erste Produktion zeigt auch gleich, worum es geht: Die Ressourcen beider Häuser optimal zu nutzen. Was direkt gelungen ist. Die Tufa stellt die Schauspieler, einen Teil der Technik und den großen Saal mit 200 Plätzen - einen vergleichbaren Raum gibt es im Theater nicht.Aber dort sitzen Werkstätten, Kostümschneiderei, Technik und Maske. Und auch Regisseur und Ausstatter steuert das Haus am Augustinerhof bei. "Wir ergänzen uns prima. Alleine hätten wir diese Produktion nicht machen können", sind sich Tufa-Geschäftsführerin Teneka Beckers und Horvath einig.Die Theaterpädagogik empfiehlt "Pettersson und Findus" für Kinder ab drei Jahren und Grundschüler. Premiere ist am Sonntag, 2. April, 11 Uhr, in der Tufa Trier. Das Stück ist insgesamt 13-mal zu sehen, davon zehn Vorstellungen für Kitagruppen und Schulklassen, vom 3. bis 7. April und vom 7. bis 12. Mai, jeweils um 10 Uhr in der Tufa. Karten: TV-Service-Center Trier.(Schauspiel): 2. April, 11 Uhr; 9. April, 7. Mai, jeweils 16 Uhr, Tuchfabrik.(Kinderoper): 2. April, 7., 28. Mai, 11. Juni, 11 Uhr, Theaterfoyer.(Musiktheater): 3., 24. April, 10.30 Uhr; 30. April, 16 Uhr, Theater.(Tanz): ab 7. Mai, Theater.(musikalisches Märchen): ab 14. Mai, Tufa.(Schauspiel): ab 4. Juni, Lottoforum Petrisberg.(Tanztheater): ab 23. Juni, Tufa.(Kinderoper): 29. Juni, 11 und 18 Uhr; 30. Juni, 18 Uhr, Theater.(Marionettentheater): 8. Juli, 16 Uhr, Tufa.