Wohl bekomms! Was beim Tatort Eifel auf die Krimi-Fans wartet (Video)

Das gesamte Programm steht noch nicht fest – aber ausgewählte Veranstaltungen. Ein Überblick:

Die Vulkaneifel ist bekannt für Maare, Motorsport und Mörder, letztere gibt es glücklicherweise nur in Büchern. Und einige packende Geschichten gibt es vom 15. bis 23. September beim Tatort Eifel wieder zu erzählen. In Mainz stellten die Veranstalter mit Schirmherrin Malu Dreyer und Tatort-Schauspieler Dietmar Bär das Programm vor.30 Veranstaltungen gibt es alleine für die Zuschauer, wie eine Lesung mit Gudrun Landgrebe, Erinnerungen an Horst-Schimanski-Darsteller Götz George, Fritz Wepper als brutalem Serienmörder und die Premiere des Schwarzwald-Tatorts, der erst ab Herbst in der ARD zu sehen sein wird. Festivalleiter Heinz-Peter Hoffmann, der das Event 1999 gemeinsam mit Krimiautor Jacques Berndorf ins Leben gerufen hat, spricht von einer großen Fan-Gemeinde. Bereits jetzt seien etliche Hotelzimmer in der Region für den September belegt, Gäste müssten bei Übernachtungsmöglichkeiten häufig bis Koblenz oder Trier ausweichen. Mehr als 6000 Krimifans besuchten das Festival in der Vulkaneifel bei der letzten Ausgabe 2015.Landrat Heinz-Peter Thiel, früher übrigens Kriminalhauptkommissar, nennt das Festival „einen Schatz für die Region“. Das Budget liegt bei 300.000 Euro, das zu gleichen Teilen vom Land, dem Kreis und Sponsoren getragen wird. Dietmar Bär sagt, Krimi sei etwas, Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) spricht von einem „Stelldichein der Branche“. Neben dem Programm für Zuschauer gibt es noch Junioren-Preise für Kurzgeschichten und einen Film von jungen Gewinnern, für die das Festival häufig ein Sprungbrett sei. Hoffmann schwärmt, dass junge Film-Talente bekannte Größen des Geschäfts treffen können, und das in der Beschaulichkeit der Vulkaneifel.Mit dabei in der Vulkaneifel ist auch Matthias Brandt, der in der Vulkaneifel mit dem Filmpreis Roland geehrt wird. Den Preis erhält der Altkanzler-Sohn von Willy Brandt für seine schauspielerische Leistung als Kommissar Hanns von Meufels im Münchener Polizeiruf 110. Ausgezeichnet wird auch die deutsch-österreichische Koproduktion „Spuren des Bösen“ mit Heino Ferch in der Hauptrolle des Kriminalpsychologen Richard Brock.Die Schauspielerin Gudrun Landgrebe („Die Flambierte Frau) eröffnet das Festival mit der Krimi-Revue Arte Criminale. Dabei liest sie spannende Kurzkrimis vor, die in Klänge, Beats und Gefühle bekannter Krimisongs eingebunden sind, begleitet von Hörspielgeräuschen und Lichtinstallation. 15. September, 20 Uhr, Forum Daun.In seinem ersten Roman „Tod in Weimar“ erzählt Schauspieler und Regisseur Dominique Horwitz eine Kriminal- und Liebeskomödie, in der sich alles um eine illustre Gemeinschaft in einem Weimarer Seniorenheim dreht. 17. September, 20 Uhr, Kinopalast Vulkaneifel, Daun.Der legendärste Tatort-Kommissar ist wohl immer noch Horst Schimanski, alias Götz George. Die Macher und Schauspielkollegen aus den alten Schimanski-Folgen blicken in Daun auf die Arbeit mit dem verstorbenen Schauspieler zurück, der auch schon mal den Roland-Preis in der Vulkaneifel in Empfang nahm.18. September, 20 Uhr, Kinopalast Vulkaneifel, Daun.Humor, Kauzigkeit, Spannung: Kai Magnus Sting, Henning Venske und Jochen Malmsheimer sprechen und spielen „Tod unter Gurken“, eine groteske und pointenreiche Kriminalgeschichte. Mit Improvisation und Kabarett. 19. September, 20 Uhr, Eifel-Film-Bühne, Hillesheim. Fritz Wepper spielt „Die Bestie“: Schauspieler Fritz Wepper zeigt sich in der Vulkaneifel als „Die Bestie“, ein Mann, der mehrere Menschen brutal ermordet hat. Im Anschluss an die Vorführung sprechen der Schauspieler und Autor Stephan Harbort über das Format, für das Harbort 50 deutsche Serienmörder interviewt hat. Einlass ab 16 Jahren. 19. September, 20 Uhr, Kinopalast Vulkaneifel, Daun.Die international bekannte Autorin Melanie Raabe kommt direkt zu den Eifelanern nach Hause – mit einer Wohnzimmerlesung, die ein Krimifan gewinnen kann. 19. September, 20 Uhr, Wohnzimmer in der Eifel.Ein neues Tatort-Team ist ab Herbst 2017 im Schwarzwald unterwegs. Vor der Erstausstrahlung gibt es die Premiere bei Tatort Eifel mit den Schauspielern Eva Löbau und Hans-Jochen Wagner. 20. September, 20 Uhr, Kinopalast Vulkaneifel.Die Gustav-Peter-Wöhler-Band spielt am 24. September, 20 Uhr, im Hotel Augustiner Kloster in Hillesheim Coverversionen von Rock-und-Pop-Klassikern. Schauspielerin Hannelore Hoger liest im Laufe des Abends eine mörderische Kurzgeschichte vor. 24. September, 20 Uhr, Hotel Augustiner Kloster, Hillesheim.Weitere Infos und Tickets gibt es unter www.tatort-eifel.de oder unter Ticket Regional.