Wie die Luxemburger Polizei am Montag mitteilte, sei gegen kurz vor 15 Uhr in Sandweiler im Industriegebiet Rolach unter einem Arbeiter, der mit Isolierarbeiten beschäftigt war, das Dach einer Halle eingebrochen. Er sei etwa vier Meter in die Tiefe gestürzt. Für den 48-jährigen Franzosen kam jede Hilfe zu später, er erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.