Beginn des Berufungsverfahrens im «Luxleaks»-Prozess

Der Angeklagte im "Luxus"-Prozess Raphael Halet geht zum Gerichtsgebäude. Foto: Julien Warnand Foto: dpa

(Luxemburg) Die juristische Aufarbeitung der sogenannten «Luxleaks»-Affäre um die Enthüllungen fragwürdiger Steuerdeals internationaler Konzerne mit Luxemburger Finanzbehörden ist am Montag in Luxemburg in die zweite Runde gegangen.