Betrunkener pöbelt nach Auffahrunfall und tritt Polizeibeamten

Polizei Luxemburg (Symbolbild)

(Walferdingen) Am Freitagabend kam es im luxemburgischen Walferdingen an einer Verkehrsampel zu einem Auffahrunfall. Laut Polizei war ein Autofahrer in der Route de Diekirch auf das vorausfahrende Fahrzeug aufgefahren.