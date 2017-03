Betrunkener pöbelt und entblößt sich auf Partymeile in Luxemburg

Polizei Luxemburg (Symbolbild)

(Luxemburg) Ein betrunkener Mann ist am Freitagabend kurz nach 18 Uhr durch die Rives de Clausen in Luxemburg getorkelt, pöbelte hierbei Passanten an, zeigte ihnen den Mittelfinger und sein Geschlechtsteil.