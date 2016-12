Busfahrerin in Luxemburg überfallen und mit Schusswaffe bedroht

Der Überfall ereignete sich gegen 22 Uhr, nachdem die Busfahrerin in ihrer Pause die hintere Tür des Busses geöffnet hatte. Kurz darauf wurde sie von einem ihr unbekannten Mann von hinten am rechten Arm gepackt und aufgefordert, sämtliches Bargeld herauszugeben, wie die Polizei Luxemburg mitteilt. Gleichzeitig habe der Täter an ihr gerissen. Die Fahrerin habe sich aber aus dem Griff lösen können und sei aus der Fahrerkabine im Bus herausgetreten. Dabei habe sie erkannt, dass der Mann eine Schusswaffe in der Hand halten würde und damit auf die Frau gezielt habe. Als er den Abzug betätigt habe, löste sich aber kein Schuss, sondern es sei "glücklicherweise nur ein Klick-Geräusch vernommen" worden, wie die Polizei in ihrer Mitteilung ausführt.



Die Fahrerin habe dann nicht gezögert, den Angreifer am Arm zu greifen und mit einem Schlag zu entwaffnen. Beim Gerangel habe der Angreifer ein kleines Messer gezückt und wild um sich geschlagen. Die Fahrerin erlitt dabei mehrere leichte Schnittwunden. Als sich der Mann an der Kante der noch offenen Bustür befand, habe die Fahrerin die Gelegenheit genutzt, um ihn nach draußen zu stoßen und die Tür schnell wieder zu verschließen. Sie sei sofort mit dem Bus losgefahren und habe im Rückspiegel erkennen können, dass der Mann in die 'rue William Turner' flüchtete. Anschließend habe sie über die Busfahrzentrale sofort die Polizei verständigt. Im Bus befand sich noch die Waffe, nach Angaben der Polizei eine Gasdruckpistole.



Nach den Aussagen der Busfahrerin wird der Täter wie folgt beschrieben:

Es handle sich um einen etwa 1,85 Meter großen Mann, der mit einer dunkelblauer Daunenjacke mit Kapuze und einem Schal bekleidet gewesen sein soll. Da der Mann mit dem Schal sein Gesicht teilweise verdeckt habe, wurde die Fahrerin lediglich auf seine ausgeprägten Augenbrauen aufmerksam, welche fast zusammengewachsen waren. Des Weiteren trug er eine schwarze Hose und blaue Sneakers der Marke Allstars. Der Mann soll einige Wörter in schlechtem Deutsch und in einer anderen fremden Sprache geflucht haben. Eine Fahndung wurde eingeleitet, verlief jedoch ergebnislos.



Zweckdienliche Hinweise können der zentralen Dienststelle in Luxemburg unter der Telefonnummer 4997-4500 mitgeteilt werden.