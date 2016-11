Dramatischer Arbeitsunfall auf Baustelle in Luxemburg: Ein Toter

Am Donnerstagmorgen um 10.50 Uhr hat sich in Luxemburg auf einer Baustelle für ein großes Einkaufszentrum ein schwerer Arbeitsunfall ereignet. Der Absturz einer Betonverschalungsplatte, die laut Polizeibericht mehrere darunterliegende Stockwerke durchschlug, endete für einen Bauarbeiter tödlich.Neben dem Todesopfer gab es der Polizei zufolge auch mindestens eine schwer verletzte Person. Die Berufsfeuerwehr und die Hundestaffel waren an der Unfallstelle und suchten nach weiteren Vermissten. Außerdem waren die technische Polizei und die "Inspection du travail et des mines" vor Ort, um den Unfallhergang zu klären.