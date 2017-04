Drogenhilfszentrum in Luxemburg-Stadt geräumt: Festnahme nach Bombendrohung

Der Tatverdächtige sei nach Ermittlungen in der Umgebung gestellt worden, so die Polizei. Der Mann wurde festgenommen und soll dem Untersuchungsrichter vorgeführt werden.Gegen 15.30 Uhr war im Abrigado, dem Drogenhilfszentrum in der Route de Thionville in Nachbarschaft des Hauptbahnhofs, ein telefonische Bombendrohung eingegangen. Das Gebäude wurde umgehend evakuiert und die Polizei alarmiert.Ende März hatte ein falscher Bombenalarm für Aufregung auf dem Kirchberg gesorgt , damals waren ein Supermarkt und ein Kino geräumt worden. Vor vier Tagen sorgte dann ein weiterer Anruf für einen Einsatz in einem Baumarkt in Bettembourg