Am 13. Juni 2017 gastiert Elton John im Rahmen der "Wonderful Crazy Night"-Tour in Luxemburg. Sir Elton John Sir Elton John.Und zwar in der Coque auf Kirchberg, die im kommenden Jahr ihr 15. Jubiläum feiern wird. Tickets im Vorverkauf gibt es auf www.coque.lu.Die Eintrittskarten kosten zwischen 69 und 245 Euro. Bereits 2006 und 2010 war der inzwischen 69-jährige Sänger und Songwriter in Luxemburg aufgetreten.Elton John hat in seiner Ende der 1960er Jahre begonnen Musikerkarriere über 900 Millionen Tonträger verkauft. Auch abseits der Musikbühne sorgte John gerne für Schlagzeilen. Von 1976 bis 1987 und von 1997 bis 2002 war er u.a. Präsident des Fußballklubs FC Watford. Bereits 1976 outete er sich in der Rolling Stone als bisexuell, später als homosexuell.Quelle: tageblatt.lu