Der 31-Jährige und die 29-Jährige seien am Sonntag in einer Wohnung gestorben. Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen eingeleitet und eine Obduktion beantragt, die die Todesursache klären soll. Nähere Angaben wollte die Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht machen. Bereldingen liegt in der Gemeinde Walferdingen im Kanton Luxemburg.